Von Klaus Welzel

Ganz klar: Die schönsten Straßen gibt es in Spaniens Bergwelt längs der Küste. Sanft schlängeln sie sich dahin, mal in Serpentinen, mal ganz schmal mit einem Abgrund in Richtung Meer, der dann entweder von Fahrer oder Beifahrer Schwindelfreiheit verlangt. Atemberaubend. Aber irgendwie auch sehr cool, wenn man im richtigen Auto sitzt. Die abwechslungsreiche Ausfahrt unternehmen wir im jüngsten Mercedes-Cabriolet. Ein Großgenuss. Denn erst letztes Jahr wurde die neue E-Klasse an die frische Luft gesetzt. Erstmals auf der Basis der Limousine - also mit viel Platz im Innenraum. Und dadurch auch mit viel gefühlter Sicherheit. Doch dazu später mehr.

Denn zuerst nähert man sich so einem Auto ja von außen. Schnittig sieht er aus. Vorne der Diamantrost als Kühlergrill, der für einen robusten Auftritt sorgt. Dann die schnittige Seitenlinie, begleitet von zwei mächtigen Falten mitten auf der Motorhaube, die aus diesem Vierzylinder schon einmal rein optisch eine Rennmaschine machen (was stimmt, aber auch nicht). Die Rückansicht enttäuscht da ein klein wenig, denn sie versteckt die Talente dieses Viersitzers, die unter anderem darin bestehen, dass man ihn fahren kann wie einen kleinen Flitzer.

TECHNISCHE DATEN Motor: Vierzylinder Turbo Benziner mit 245 PS Von 0 auf 100 km/h: 6,6 Sekunden Spitzengeschwindigkeit: 250 km/h (elektronisch abgeriegelt) Verbrauch laut Hersteller: 6,8 Liter Testverbrauch: 7,4 Liter Gewicht: knapp 1,755 Tonnen Kofferraumvolumen: 385 Liter (bei geöffnetem Verdeck 310 Liter) Länge: 4,83 m Breite: 1,86 m Höhe: 1,43 m Listenpreis: 50.600 Euro Preis des Testfahrzeugs inklusive aller Extras und Mehrwertsteuer: 91.118, 30 Euro

Etwas gewöhnungsbedürftig auch die spezielle Farbgebung: Der Lack in "aragonitsilber metallic" (was eher an mattes Kupfer erinnert) und das Verdeck in "yachtblau". Zwar harmoniert dazu das Leder (kombiniert mit "macchiatobeige" in Nappa). Aber so richtig ansprechend ist die Mischung dann doch nicht. Mercedes schreit vom Urtypus her nach gediegenen Farben. Und die fehlen.

Egal. Betreten wir den Innenraum. Ein großes Wow. Wie sagte doch die Dame bei der Übergabe: "Im Grund nehmen sich die großen Fahrzeuge gar nicht mehr so viel. Aber Mercedes ist bei der Innenausstattung und beim Design einfach führend". Das stimmt. Betörend alleine der Blick auf die Innentüren von Fahrer und Beifahrer, deren Form wunderbar an den Körper der Insassen angepasst wurde. Kein Missverständnis zwischen menschlicher Anatomie und den Handlungsangeboten, Sitze, Heizung, Fenster und so weiter zu bedienen. Eins fügt sich ins andere.

Auch der Blick nach vorne betört. Nicht nur wegen des sehr edlen Displays für Navi und Instrumentenanzeige. Auch die Lüftungselemente sind perfekt designt - eine in Silber gehaltene Mischung aus Retroanmutung und quirligem Rennautointerieur. Wer da nicht bei den ersten Griffen zurechtkommt, der sollte sich grundsätzlich Gedanken machen, ob nicht ein Chauffeur die bessere Alternative zum Selbstfahren wäre. Apropos: Auch das macht der Wagen. Ausgestattet mit den entsprechenden Extras übernimmt Kollege Computer kleine Entscheidungen beim Spurwechsel, Bremsen bis hin zu Einparkmanövern. Dezentes Piepsen, Rütteln oder aufleuchtende Warnsymbole buhlen um Aufmerksamkeit.

Vier Personen finden bequem Platz - die Cabriovariante bietet nur etwas weniger Gepäckraum als die Limousine.

Das Schönste jedoch: Alle diese Extras lassen sich auch abschalten - inklusive des Hinweises, der Fahrer möge doch eine Pause machen (was auffallend oft passiert). Will man sich aber in die unzähligen Möglichkeiten des Navis einarbeiten, ist so ein Fahrassistent nicht die schlechteste Entscheidung. Wobei Mercedes seit der Umstellung auf Google enorm gewonnen hat. Das System kennt irrwitzige Abkürzungen, meldet Staus zuverlässig und ist einfach zu bedienen.

Noch ein Wort zu den Sitzen: Durch die Verlängerung der Plattform gewinnt das Fahrzeug innen zehn Zentimeter mehr Beinfreiheit. In der Tat finden vier große Passagiere bequem Platz. Ob deren Gepäck freilich ausreichend verstaut werden kann, ist Interpretationssache. Anspruchsvolle Reisende sollten vielleicht lieber eine Kreditkarte mehr mitnehmen und dafür einen Koffer zuhause lassen. Bescheidene Cabriofans kommen dagegen mit den 310 Litern bei eingeklapptem Verdeck gut hin. Das mit einer Glasscheibe versehene Top lässt sich übrigens binnen 20 Sekunden per Knopfdruck bequem ein- und ausfahren - und das bis zu Tempo 50.

Wenn es nur dabei bliebe. Bei den 50 km/h. Das E 300 Cabriolet will nämlich eigentlich mehr. Es will mit seiner Neunstufenautomatik auch einmal zügig gefahren werden. Vier Varianten von Öko bis Sport plus können entweder für sparsames Vorankommen sorgen oder aber die Passagiere beim Beschleunigen tief in die Sitze drücken. Der Turbo leistet ganze Arbeit. Und aufgrund der perfekten Luftfederung schmälern weder Stein noch Schlagloch den Fahrgenuss. Wird die Strecke uneben - was auf dem Weg zum Fotoshooting am Strand der Fall war -, hebt man die Karosserie einfach um ein paar Zentimeter an. Aufsetzen war gestern. So macht Reisen Spaß.

Und selbst bei höheren Landstraßengeschwindigkeiten muss sich keiner der Passagiere Sorgen um Zugluft machen. Das Windschott schluckt die gröbsten Verwirbelungen hinten und die Nackenheizung, in die Kopfstützen eingearbeitet, verhindert steife Nacken. Ja, so könnte das ewig weitergehen. Aber ab der französischen Grenze regnet es. Dach zu. Weiterfahren. Sicher, wie in Abrahams Schoß.

Fazit: Das konkurrenzlos große Cabriolet ist ein Spaß für die ganze Familie.