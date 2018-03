Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass einmal eine derartige SUV-Welle durchs Land wogen würde? Oder gar eine Wette drauf abgeschlossen? Eben, niemand. Und doch wagte Honda mit dem CR-V den mutigen Schritt, der kompakte SUV war somit ein Vorreiter im damals noch blutjungen Segment. Aktuell steht das deutlich gewachsene Hochbein ab 23.990 Euro beim Händler.

Das jüngste Facelift beschert dem Dauerbrenner - insgesamt wurden seit 1995 mehr als sieben Millionen CR-Vs verkauft - einen seriösen Auftritt, der dem 4,6 Meter langen Wagen gut zu Gesicht steht. Parallel lugt indes auch die Zukunft schon um die Ecke, für das noch so junge Jahr 2018 ist erstmals eine Hybridvariante des CR-V angekündigt.

Hintergrund SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4 605/1 820 (2 096 mit Außenspiegeln)/1 685/2 630 mm, Leergewicht: 1 531-1 728 kg, Gepäckraum: 589-1 669 l., Antrieb: 2-l-Benziner: 155 PS bei 6 500 U/min, 192 Nm bei 4 300 U/min, Vmax: 182-190 km/h, Verbrauch nach Normzyklus: 7,2-7,7 l/100 km, CO2: 168-179 [+] Lesen Sie mehr SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4 605/1 820 (2 096 mit Außenspiegeln)/1 685/2 630 mm, Leergewicht: 1 531-1 728 kg, Gepäckraum: 589-1 669 l., Antrieb: 2-l-Benziner: 155 PS bei 6 500 U/min, 192 Nm bei 4 300 U/min, Vmax: 182-190 km/h, Verbrauch nach Normzyklus: 7,2-7,7 l/100 km, CO2: 168-179 g/km; 1,6-l-Diesel: 120 PS bei 4 000 U/min, 300 Nm bei 2 000 U/min, Vmax: 182 km/h, Verbrauch nach Normzyklus: 4,4-4,5 l/100 km, CO2: 115-119 g/km; 1,6-l-Diesel mit Biturbo: 118 kW/160 PS bei 4 000 U/min, 350 Nm bei 2 000 U/min, Vmax: 197-202 km/h, Verbrauch nach Normzyklus: 4,4-5,3 l/100 km, CO2: 129-139 g/km; Testverbrauch (CR-V Executive 1.6 i-DTEC, 160 PS, Allrad, 9-Gang-Automatik z. Aufpreis von 2 100 Euro): 7,7 Liter/100 Kilometer, Preise: 23.990 bis 40.390 Euro.

Für Schub sorgen dann ein Vierzylinder-Benziner mit zwei Litern sowie ein separater Generator, wobei das Hybridsystem ohne ein herkömmliches Getriebe auskommt, und statt dessen mit einer festen Fahrstufe arbeitet, die eine direkte Verbindung zwischen den beweglichen Komponenten herstellt. Man darf gespannt sein, wie sich dieses System einer "reibungslosen Drehmomentübertragung" bewähren wird, dem als Alternative noch ein konventioneller Turbo mit 1,5 Litern zur Seite gestellt wird, der mit manuellem Sechsgang- oder stufenlosem CVT-Getriebe antritt. Einen Diesel indes wird es nicht mehr geben, die aktuelle Variante ist denn wohl der letzte CR-V mit Selbstzünder.

Grund genug, noch einmal eine Runde im großen Ölbrenner zu drehen, auch wenn Honda-Enthusiasten bei diesem Begriff zumindest zucken werden, ist der 2,2-Liter-Diesel des CR-V, er wurde vor zwei Jahren in Rente geschickt, doch noch in guter Erinnerung. Gleichwohl huldigt auch die japanische Traditionsmarke dem Downsizing, und so ist im Moment ein doppelt aufgeladener Vierzylinder, der 160 PS sowie 350 Newtonmeter aus 1,6 Litern schöpft, Stand der Technik. Mit solchen Leistungsdaten muss man sich nicht ums Vorankommen sorgen, selbst dann nicht, nimmt man mal ein Hängerchen an den Haken. Je nach Motorisierung und Getriebevariante dürfen es bis zu zwei Tonnen sein, heutzutage ist das keine Selbstverständlichkeit mehr.

Nicht selbstverständlich sind auch die neun Fahrstufen der aufpreispflichtigen Automatik, die sich zum manuellen Sechsgang-Getriebe gesellte, und den Menschen am Volant vor eine quälende Frage stellt. Denn entweder lässt man das fein abgestufte Getriebe seine Arbeit selber tun, und genießt den souveränen Schub des CR-V - oder man jubiliert sich die neun Gänge rauf und runter.

Los geht es beim CR-V ab 23.990 Euro für den 155 PS starken Benziner mit zwei Litern Hubraum und Frontantrieb. Den elektronisch zuschaltenden Allrad gibt es ab 25.990 Euro, dann ist auch eine Automatik zu haben, die beim Benziner mit fünf Fahrstufen auskommt, und 1900 Euro extra kostet. Die 1,6 Liter messenden Diesel rollen als 120 PS starke Fronttriebler daher, oder als 160 PS starke Allradler - für 27.590 beziehungsweise 33.690 Euro. Nimmt man dann noch die verschiedenen Ausstattungen von "S" bis "Executive" ins Visier, kommt man auf 17 Varianten bis maximal 40.390 Euro.

Der Kunde hat somit Auswahl in Sachen CR-V, der gerade mit dem großen Diesel ein respektables Reisegefährt ist, das denn auch mehr auf Komfort ausgelegt ist denn auf rasante Agilität - Schaltwippe hin, Schaltwippe her. Auch die diversen Assistenzsysteme sind umfassend, wobei der Tempomat manchmal ein wenig Aufsicht braucht. Einmal gesetzt, auf Tempo 30 beispielsweise, kann es sein, dass die Tachonadel erst auf 27 zurückfällt, bevor der Motor kurz von der Elektronik angefeuert wird - um dann für einige Sekunden übers Ziel hinauszuschießen. Und schon ist man drüber, und notfalls "im Bilde". Das will beachtet sein, wie die Infos zu den im jeweiligen Streckenabschnitt geltenden Tempolimits, gehen die im Display offerierten Hinweise zuweilen an der Realität vorbei.

Mitten drin in den Erfordernissen des Alltags sind das üppige Raumangebot und der variable Innenraum mit der geteilten Rücklehne, die sich mit einem Handgriff umlegen lässt, und so den Kofferraum auf bis zu 1669 Liter erweitert. Nimmt man den angenehm gestalteten Innenraum auf die Rechnung, das souveräne Fahrverhalten und nützliche Features wie die elektrische Heckklappe, dann sieht man, wie rund das Gesamtpaket des CR-V ist.