Von Heiko P. Wacker

Split. Knapp 14 Millionen Modelle des Corsa verkaufte Opel in den vergangenen 37 Jahren, da schwingt zwangsläufig eine ganze Menge Tradition mit. Und doch tritt die Neuauflage des Dauerbrenners außerordentlich frisch und zugleich selbstbewusst auf. Modern im Innern, modern von außen betrachtet, dazu feine technische Leckereien: So macht Opel den kleinen Rüsselsheimer fit für die kommenden Jahre. Lost geht’s ab 13.990 Euro.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN

Kleinwagen/B-Segment, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4060/1765-1960 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1433/2538 mm; Kofferr.: 309-1081 l; Leergew., (inkl. Fahrer): 1055-1233 kg.

3-Zyl.-Benziner mit 1,2 l: 55 kW/75 PS-96 kW/130 PS, 1,5-l-Vierzylinder-Diesel: 75 kW/102 PS; Preise: 13 990 Euro (5-Türer mit 75 PS-Benziner) bis 23 340 Euro (GS Line mit 130 PS und Achtstufen-Automatik), Diesel ab 19 350 Euro.

In die Verkaufsräume rollte der neue Corsa am 16. November, auch in Heidelberger Autohäusern war an jenem, wettertechnisch durchwachsenen Samstag eine ganze Menge los. Immerhin hat wohl jeder seine ganz eigene Erfahrung mit dem Corsa gemacht. Der war Anfang der 1980er-Jahre in Sachen Preis-Leistung-Verhältnis schon ein Knaller, entsprechend groß sind die Erwartungen, die die Menschen an den leicht gewachsenen, dabei aber sehr viel flacheren B-Segmentler stellen. Der wiederum wuchs in Sachen Radstand, hier legte er um 28 Millimeter zu, und um derer 39 in der Gesamtlänge. Dafür geriet er einen Millimeter schmaler, und exakt 48 flacher, was der Silhouette einen ungewohnt dynamischen Charakter verschafft, der neue Corsa hat viel von einem Coupé. Zudem ist er leichter geworden, noch an der letzten Ecke wurde Gewicht eingespart. Die Aluhaube knausert sich 2,4 Kilo ab, die Rohkarosse rund 40, sogar das Gestühl musste auf die Waage, so dass der Fünftürer, freilich ohne Fahrer gemessen, die Tausend-Kilo-Marke um 40 Pfund unterbietet. 40 Pfund! Das wäre mal so eine Art Neujahrsvorsatz.

Selbst das Geleucht wurde erleichtert, ohne zur Funzel degradiert zu werden. Im Gegenteil punktet der Corsa mit dem adaptiven IntelliLux Matrix-Licht, das Opel erstmals im Mainstream-Kleinwagensegment anbietet. Die insgesamt acht LED-Elemente werden von einer hochauflösenden Frontkamera gesteuert, und passen den Lichtstrahl automatisch und kontinuierlich der jeweiligen Verkehrssituation und Umgebung an, bei ersten Nachtfahrten in Dalmatien konnte das System eindrucksvoll beweisen, was es so drauf hat. Doch wo waren wir? Ach ja, beim Gewicht: Die leichteste Variante der jüngsten Corsa-Generation unterbietet den Vorgänger um immerhin 108 Kilo, das ist ein Wort. Und der cW-Wert? 0,29.

Auch am Antrieb wurde Gewicht eingespart, die Dreizylinder-Benziner wiegen rund 15 Kilogramm weniger als die Vierzylinder der Vorgängergeneration. Zunächst stehen drei Benziner mit jeweils 1,2 Litern Hubraum bereit, die 75, 100 und 130 PS leisten, die beiden stärkeren lassen sich die Pferde via Turbo einblasen, die auch von einer neuen Achtstufen-Automatik verwaltet werden. Den zweitstärksten Motor gibt es auf Wunsch mit dem sehr gelungenen Automaten, wer 130 PS wünscht, hat ihn aus Prinzip an Bord. Für den Diesel wird die Automatik nicht angeboten: Er schöpft aus den 1,5 Litern seiner vier Zylinder 102 PS, und startet ab 19.350 Euro. Interessanterweise hat nur der kleinste Antrieb einen 40 Liter messenden Tank, alle anderen haben vier Liter mehr Volumen.

Bereits jetzt listet Opel zudem den 136 PS starken e-Corsa, der ab 29.990 Euro ins Rennen geht, mit 337 Kilometern Reichweite angegeben, und bereits seit 4. Juli bestellbar ist. Mit dem Stromer, er kommt nächsten Frühsommer, setzt Opel den Anspruch um, die nun unter dem PSA-Dach beheimatete Marke sowohl elektrisch wie auch global aufzustellen. Russland wie auch Staaten in Afrika und Südamerika stehen auf der Agenda: Aktuell läuft es gut für die Hessen, die nach einer Durststrecke von 18 Jahren in der Verlustzone definitiv Aufwind verspüren. Und dieser soll stetig wehen, weshalb dem Corsa eine ganze Menge an Technik eingepflanzt wurde. Schon das Einstiegsmodell mit Fünfganggetriebe und 75 PS startet serienmäßig mit Frontkollisionswarner samt automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer, Spurhalte-Assistent oder Verkehrsschilderkennung.

Zudem wird der Corsa, den „e“ lassen wir jetzt mal außen vor, dieser bekommt eigene Ausstattungslinien spendiert, in den drei neuen Varianten namens „Edition“, „Elegance“ und der sportlich nachgewürzten „GS Line“ angeboten. Die Einstiegsvariante indes nennt Opel schlicht und ergreifend „Corsa“, und das genügt ja wohl auch. Wer knapp vier Jahrzehnte im Markt unterwegs ist, hat sich längst einen Namen gemacht.