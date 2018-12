Von Daniel Hund

Heidelberg. Mit dem Begriff Facelift ist es in der Autoindustrie immer so eine Sache. Hersteller kramen ihn gerne mal heraus, wollen mit einem überarbeiteten Modell neue Kunden anlocken. Steht das gute Stück dann erstmals vor einem, stellen sich aber selbst Auto-Kenner häufig die gleiche Frage: "Was wurde da denn jetzt bitte nachgebessert? Eigentlich sieht der doch noch genauso aus wie sein Vorgänger!" Doch es geht auch anders: Beim Fiat 500X, dieser höher gelegten Knutschkugel, die seit 2014 produziert wird, zum Beispiel. Für 2018 wurde nochmals Hand angelegt. Unter der Haube, an der Karosserie und im heutzutage immer wichtiger werdenden Infotainment-Bereich. Rein optisch wirkt er nun noch einen Tick schicker, stylisher. Punkten können vor allem die Rückleuchten, die in der Mitte auf ein Viereck in Wagenfarbe setzen. Richtig, das ist nicht ganz neu, das hat sich schon beim normalen Fiat 500 bewährt. Verbaut sind nun auch LED-Scheinwerfer und neue Stoßstangen.

TECHNISCHE DATEN Fiat 500X Cross 1.0 GSE Zylinder: 3, in Reihe Hubraum (ccm): 999 Maximale Leistung (PS): 120 Maximales Drehmoment (Nm): 190 Leergewicht (kg): 1395 Getriebe: 6-Gang, manuell Antrieb: Front Höchstgeschwindigkeit (km/h): 188 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,9 Verbrauch (l): 6,8 CO2-Emission (g/km): 138 Abgasnorm: Euro 6 D-Temp Preis (Euro): 20.890 Startpreis (Euro): 17.490

In Sachen Motoren hat Fiat verschiedene Benzin- und Dieselvarianten im Angebot. Das höchste der Gefühle sind 150 PS. Die RNZ testete einen 120-PS-Benziner. Genauer: den 1.0 GSE Turbo. Ein Dreizylinder, der es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 188 km/h bringt und sich in 10,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h schiebt. Erhältlich ist 1.0 GSE in Kombination mit einem Frontantrieb und einem Sechsgang-Handschalt-Getriebe. Der Motor gehört - genau wie der 1.3 Turbo mit vier Zylindern (150 PS) - zur Baureihe Fire-Fly. Sie erfüllt die Emissionsnorm Euro 6d-Temp und ist mit einem Otto-Partikelfilter (OPF) ausgestattet.

Hört sich alles sehr interessant an, aber was können die Fire-Fly-Motoren denn nun, was ihre Vorgänger nicht konnten? Kurz und knapp: Sie sollen den Komfort erhöhen und den Verbrauch senken. Etwas weiter ausgeholt: Der Kraftstoff wird direkt in die Brennräume eingespritzt. Auch der Turbolader spricht schneller an, weil unter anderem ein elektronisch kontrolliertes Ladedruckventil mit an Bord ist.

Unter dem Strich soll mit dem 4,26 Meter langen Italiener so ein Durchschnittsverbrauch von 6 Litern realisiert werden können. Während der RNZ-Testfahrten, die den 500X allerdings auch hauptsächlich durch die Stadt geführt haben, ließ sich dieser Wert nicht ganz knacken. Rings um Heidelberg ergab sich ein Durchschnittsverbrauch von 6,8 Litern.

Das Fahrgefühl war gut, viel besser als es viele von einem Dreizylinder erwarten würden. Ein kurzes Antippen des Gaspedals reicht, um das Mini-SUV zügig in Bewegung zu setzen. Das Fahrwerk bügelt Bodenwellen gekonnt aus. Noch etwas kultivierter und harmonischer dürfte es im Vierzylinder zu gehen. Der knackt auch die 200-km/h-Marke.

Assistenzsysteme gibt es im Überfluss. Serienmäßig sind die Verkehrszeichen-Erkennung, die automatische Geschwindigkeits-Erkennung und der Spurhalte-Assistent. Weitere Helferlein sind gegen einen entsprechenden Aufpreis bestellbar. Dank Apple-Car-Play und Android Auto kann auch das Smartphone angekoppelt werden.

Zum Preis: Los geht’s mit dem 500X in der Urban-Version, die ab 17.490 Euro beim Händler steht und von einem 1.6-Liter-Benziner mit 110 PS angetrieben wird. Der Dreizylinder startet bei 19.190 Euro.

> Fazit: Das Facelift des 500X ist gelungen. Optisch wurde er aufgewertet und auch bezüglich der Assistenzsysteme und Infotainment-Möglichkeiten bleiben kaum Wünsche offen.