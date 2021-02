Von Daniel Hund

Heidelberg. Viele verbinden mit der Marke Renault mittlerweile vor allem eins: den Zoe. Diesen kleinen, schnittigen Elektro-Flitzer, der nicht nur Deutschland im Sturm erobert hat. Der Franzose ist hierzulande die Nummer eins unter den Stromern. Knapp 30.400 Zulassungen wurden 2020 auf dem deutschen Markt notiert. Doch Renault ist mehr als nur der Zoe. Gern gesehen und gekauft werden auch andere Modelle. Zum Beispiel der Mégane. Er steht als Kombi oder Schrägheck-Variante bei den Händlern.

Hintergrund Renault Mégane TCe 140 GPF Intens Motor-Bauart: Reihen-Vierzylinder; Hubraum (ccm): 1332; Maximales Leistung (PS): 140; [+] Lesen Sie mehr Renault Mégane TCe 140 GPF Intens Motor-Bauart: Reihen-Vierzylinder; Hubraum (ccm): 1332; Maximales Leistung (PS): 140; Maximales Drehmoment (Nm): 240; Kraftstoff: Super; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 205; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 9,4,; Testverbrauch (l): 6,1; Leergewicht (kg): 1304; Kofferraum (l): 402 - 1247; Länge/Breite/Höhe (mm): 4359/1814/1438; CO2-Emission (g/km): 120; Preis: 27.100; Einstiegspreis Mégane (Euro): 22.100

Wie alles begann? Das ist mittlerweile eine lange Geschichte. 1995 dachte Renault um, schickte den altehrwürdigen R19 in Rente und legte mit dem Mégane nach. Aktuell wird die vierte Generation produziert – und die bekam Mitte 2020 ein Facelift verpasst.

Rein optisch fällt das Update eher dezent aus. Am Heck wurde Hand angelegt, das Lichtband nachgeschärft. Dazu gibt’s einen neuen Kühlergrill mit stylish funkelnden Chrom-Elementen. Ebenfalls neu: die LED-Scheinwerfer. Erhältlich ist der Mégane nun auch als Hybrid-Variante: Der E-Tech Plug-in 160 hat einen 1,6-Liter-Benzinmotor mit Partikelfilter, eine Lithium-Ionen-Batterie mit 9,8 kWh Kapazität sowie zwei Elektromotoren an Bord. Im Stadtverkehr soll der Mégane so bis zu 65 Kilometer rein elektrisch unterwegs sein können.

Die RNZ war mit einer anderen Schrägheck-Variante unterwegs. Befeuert wurde sie von einem Vierzylinder mit 140 PS und einem maximalen Drehmoment von 240 bei 1600 U/min. Renault nennt dieses Modell TCe 140 GPF. Und der ist ein recht flotter Bursche. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 205 km/h, auf Landstraßen-Tempo marschiert er in 9,4 Sekunden.

Wie fährt er sich so? Unaufgeregt. Egal, ob Autobahn, Landstraße oder Stadtverkehr – der Mégane erweist sich als zuverlässiger Begleiter. Und all das laut Renault bei einem Durchschnittsverbrauch von 5,3 Litern. Stimmt aber nicht ganz: Während der Testrunden rings um Heidelberg pendelte sich der Kompakte bei 6,1 Litern ein. Auch damit kann man leben. Beim Sparen hilft die Sechsgang-Handschaltung. Dank ihr kann der Mégane problemlos in entsprechenden Drehzahlbereichen bewegt werden.

Im Innenraum findet man sich selbst als Renault-Laie schnell zurecht. Der Testwagen kam mit einem Bose-Paket abgerollt. Dazu zählen ein 9,3 Zoll Touchscreen, ein 10,2 Zoll großes TFT-Kombi-Instrument, ein Soundsystem mit zehn Lautsprechern, Head-up-Display und Rückfahr-Kamera. Rund 1700 Euro müssen dafür oben drauf gelegt werden. Ein hübsches Sümmchen, das sich aber durchaus bezahlt macht. Wenngleich man ein knapp 4,40 m langes Auto auch ohne Kamera-Unterstützung in so ziemlich jede Parklücke zirkeln kann.

Etwas eng geht es in der zweiten Reihe zu. Das Kofferraumvolumen kann sich hingegen sehen lassen: 402 Liter schluckt der, klappt man die Rückbank um, werden es 1247 Liter.

In Sachen Ausstattungs-Linien kann sich der Kunde zwischen vier Varianten entscheiden. Die Top-Stufe nennt sich R.S. Line und ist an das Top-Modell, den Mégane R.S. angelehnt, die Rakete aus dem Renault-Stall. 300 PS stark und bis zu 260 km/h schnell.

Doch das ist eine andere Geschichte.

Die Preise für den Mégane beginnen ab 22.100 Euro. Das Testfahrzeug befand sich auf dem Ausstattungsniveau Intens, das eine Stufe unter der R.S. Line angesiedelt ist. So würde der Mégane TCe 140 GPF 27.100 Euro kosten. Da noch ein paar weitere Extras verbaut waren, müssten bei einem Kauf des Testwagens exakt 33.289 Euro den Besitzer wechseln.