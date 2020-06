Von Daniel Hund

Heidelberg. Praktisch soll es sein – und schick. Ach ja, und eine erhöhte Sitzposition wäre natürlich auch ganz schön. Wer heutzutage auf der Suche nach einem neuen Auto ist, landet häufig im SUV-Segment. Die einen verteufeln sie wegen ihrer Größe und des Gewichts, die anderen schwören auf den Gelände-Look – was sich an den hohen Verkaufszahlen belegen lässt. Den Discovery Sport von Land Rover kann man längst auch als Erfolgsmodell bezeichnen. Im Jahr 2015 rollten die ersten vom Band, rund fünf Jahre später haben die Briten weltweit knapp 500.000 Exemplare verkauft.

Hintergrund LR Discovery Sport D180 Motor: 2.0 Liter 4-Zylinder-Turbodiesel Getriebe: Neun-Gang-Automatik Antrieb: [+] Lesen Sie mehr LR Discovery Sport D180 Motor: 2.0 Liter 4-Zylinder-Turbodiesel Getriebe: Neun-Gang-Automatik Antrieb: Allrad Maximale Leistung (PS): 180 Maximales Drehmoment (Nm): 430 Testverbrauch (l): 7,6 CO2-Emission (g/km): 129 Abgasnorm: Euro 6d-Temp Länge/Breite/Höhe (mm): 4597/1894/1727 Kofferraumvolumen (l): 541 - 1698 Preis (Euro): 44.250 Einstiegspreis Discovery Sport (Euro): 37.050

[-] Weniger anzeigen

Der kleine Bruder des großen und unverwüstlichen Discos kommt an, ist zierlicher und wendiger. Eben einer, mit dem man auch mal einen Abstecher in die Innenstadt wagen kann. Seit diesem Jahr ist die zweite Generation am Start. Rein optisch unterscheidet die sich nur minimal vom Vorgänger. Neu ist der Kühlergrill und der vordere Stoßfänger. Serienmäßig gibt es LED-Scheinwerfer.

Wer nun aber meint, man könne den neuen Disco Sport als 08/15-Facelift abtun, der liegt falsch. Eine komplett neue Plattform ist an Bord, Premium Transverse Architecture genannt. Sie ist steifer und – ganz wichtig – lässt sich mit elektrischen Antrieben kombinieren. Fast die komplette Motorenpalette des Disco Sport wurde mit einem Mild-Hybridsystem ausgestattet.

Die RNZ testete den D180. Ein Zweiliter-Diesel, der in Verbindung mit der Neungang-Automatik in allen Fahrlagen eine gute Figur macht. Legt man es darauf an, kratzt er auf der Autobahn an der 200-km/h-Marke. Gleiten kann der Allradler aber besonders gut – dann kann man auch recht sparsam unterwegs sein. Laut Land Rover soll ein Durchschnittsverbrauch von 5,3 Litern drin sein, rings um Heidelberg pendelte sich der Disco Sport bei 7,6 Litern ein. Für ein rund 1,9 Tonnen schweres SUV kein schlechter Wert.

Und wie fährt er sich so? Gut. Die zweite Generation liegt satt auf der Straße, die Lenkung ist direkt. Auch auf kurvigem Terrain lässt er sich flott bewegen. Übertreibt man es, kommt der Disco leicht ins Wanken – doch alles halb so wild: Das ESP regelt den Rest, bringt den Briten sofort wieder in die Spur.

Weiter mit dem Innenraum: Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe kann man sich lang machen. Die Rückbank lässt sich verschieben und wird so an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Nicht ganz optimal: die Ladekante ist recht hoch. Bei umgelegter Rückbank schluckt der Fünfsitzer bis zu 1698 Liter. Auffällig: Im Gegensatz zum Vorgänger wurden hochwertigere Materialien verbaut. Hartplastik sucht man vergeblich.

Serienmäßig schickt Land Rover den Disco Sport bereits mit einigen Helferlein auf die Straße. An Bord sind ein Tempomat, eine Rückfahrkamera sowie ein Spurhalte- und Notbrems-Assistent. Wer noch einen Nachschlag möchte, dem wird geholfen. Gegen Aufpreis machen die Briten möglich, was aktuell eben so möglich ist. Und dazu gehört auch ein digitaler Innen-Rückspiegel. Der Fahrer kann per Knopfdruck entscheiden, ob er den normalen Rückspiegel nutzen will oder aber sich ein Livebild im Spiegel anzeigen lässt. Es wird von einer Kamera, die sich in der Antenne am Heck befindet, übermittelt. Hört sich ein wenig verwirrend an, macht aber durchaus Sinn: Sitzen drei Leute auf der Rückbank und versperren die Sicht, switcht man rüber in den Videobereich und hat trotzdem eine perfekte Sicht nach hinten.

Die Preise für den Discovery Sport beginnen bei 37.050 Euro. Dafür gibt es den kleinen Diesel mit 150 PS. Für die 180-PS-Version werden 44.250 Euro fällig.

> Fazit: Im Discovery Sport lässt es sich aushalten. Hochwertige Materialien und ausreichend Platz kennzeichnen die zweite Generation. Die Motorenpalette ist umfangreich. Seit Ende April bietet Land Rover auch die P300e-Variante an. Ein Plug-in-Hybrid-Antrieb.