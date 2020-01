Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Begriff Crossover ist nicht neu. In der Musikindustrie ist er schon lange ein geflügeltes Wort, bezeichnet – allgemein gesagt – die Mischung zweier verschiedener Musikgenres. Seit ein paar Jahren taucht er nun aber auch verstärkt im Auto-Business auf. Der SUV-Hype macht’s möglich. Er wird immer dann herausgekramt, wenn ein Modell mehr sein will. Halb Limousine, halb Geländegänger. Also quasi genau das, was mittlerweile an jeder zweiten Ampel steht: Auch der Subaru XV passt da perfekt ins Bild.

TECHNISCHE DATEN Zylinder: 4 Hubraum (ccm): 1995 Maximale Leistung (PS): 156 Maximales Drehmoment (Nm): 196 Antrieb: Allrad Höchstgeschwindigkeit (km/h): 196 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,4 Leergewicht (kg): 153 Testverbrauch (l): 7,6 CO2-Emission (g/km): 155 Preis (Euro): 32.980 Startpreis Subaru XV (Euro): 22.980



Und wem der zu zuordnen ist, ist kaum zu übersehen: Er baut auf dem Impreza, der seit 1992 zum Programm des japanischen Automobilbauers gehört, auf. Der erste XV rollte 2011 an. Mittlerweile ist die zweite Generation am Start. Angeboten wird sie als Benziner, e-Boxer und Plug-in-Hybrid. Die RNZ war mit dem 2.0i unterwegs. Ein Vierzylinder-Boxer mit 156 PS unter der Haube. Spitze läuft er 194 km/h und schiebt sich in 10,4 Sekunden auf Landstraßentempo. Das sind Eckdaten, die ihn zu keinem schnellen Flitzer machen, die aber völlig ausreichend sind, um in allen Fahrlagen eine gute Figur zu machen.

Und natürlich darf beim XV auch das nicht fehlen, was Subaru auszeichnet. Gemeint ist der permanente Allradantrieb, Symmetrical AWD genannt, der bei allen Subaru-Modellen – außer beim Sport-Coupé BRZ – serienmäßig an Bord ist. Was diese Allrad-Variante so besonders macht? Der gesamte Antriebsstrang, also vom längs eingebauten Boxermotor bis hin zum Differenzial an der Hinterachse, wurde entlang der Mittelachse platziert. Das sorgt für einen idealen Schwerpunkt und somit auch für ein sicheres Fahrverhalten.

Obendrauf gibt’s beim XV noch das X-Mode-System. Es soll ein perfektes Allrad-Erlebnis ermöglichen. Es stimmt die Bremskraft, die Motorleistung und den Allradantrieb aufeinander ab.

Im Vergleich zum Vorgänger wurde bei der zweiten Generation ordentlich Hand angelegt: Länger und breiter ist sie. Misst knapp 4,50 vom Heck bis zur Front. Der Radstand liegt bei 2,67 Metern, was sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe für reichlich Platz sorgt. Der Kofferraum schluckt 385 Liter, bei umgelegter Rückbank sind es 835 Liter.

In Sachen Ausstattung können die Kunden aus vier Varianten auswählen: Trend, Comfort, Exclusive und Exclusive+. Wer sich für die Einstiegsversion Trend entscheidet wird bereits gut versorgt. Serienmäßig sind dann unter anderem: Abstands- und Geschwindigkeitsregelung, Regen- und Lichtsensor, Klimaautomatik und beheizbare Außenspiegel. Sowie das so genannte "Eyesight-System": Es kombiniert verschiedene Assistenten wie ein Notbremssystem mit Kollisionswarner, einen Spurhalte- und einen Spurleitassistent.

Subaru gewährt auf den XV eine Fünf-Jahres-Garantie bis zu einer Laufleistung von 160.000 Kilometern.