Von Daniel Hund

Mannheim. Carbon, überall Carbon. Der Frontsplitter, die Abrisskante am Heck, der Diffusor, ja, selbst das Dach wurde aus kohlefaserverstärkten Kunststoffen gefertigt. So fährt es vor, das neue M2 CS Coupé. Ein BMW, der beeindruckt. So klein und knackig und doch so kraftvoll. Der CS ist der König der Zweier-Serie, nochmals 40 PS stärker als M2 Competition und der ist mit seinen 410 Pferdestärken schon pfeilschnell. Das CS im Namenszug steht übrigens für "Clubsport".

BMW M2 CS Handschaltung Hubraum: 2979 ccm; Motorbauart: 6-Zylinder Reihenmotor; Maximale Leistung: 450 PS bei 6250 1/min; Maximales Drehmoment: 550 Nm bei 2350 – 5500 1/min; Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 4,2 s; 0 auf 200 km/h: 13,1 s; Höchstgeschwindigkeit: 280 km/h; Leergewicht: 1625; Getriebe: Sechs-Gang-Schaltgetriebe; Antriebsart: Hinterrad; Kofferraumvolumen: 390 l; CO2-Ausstoß: 233 g/km; Schadstoffeinstufung: Euro 6d-TEMP; Preis: 95.000 Euro; Preis M2 Competition: 60.924.

Und jetzt kommt’s: Limitiert ist der CS auch noch. Er werden insgesamt nur 2200 Exemplare vom Über-Zweier von der Rampe rollen. Zugreifen müsste man da jetzt eigentlich sagen, aber da gibt es ein Problem: ein fast sechsstelliges. Der Einstiegspreis des bayrischen Überfliegers liegt bei 95.000 Euro.

Unter der Haube schlummert der Dreiliter-Sechszylinder-Benziner. Ebenfalls an Bord: Zwei Monoscroll-Turbolader. Und in Zahlen: 450 PS treffen auf 550 Newtonmeter. Hört sich recht fix an – und das ist der Super-M2 auch.

Was bleibt, ist die Wahl des Getriebes. Was darf es denn sein? Ein manuelles mit sechs Gängen oder ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe? Eine Frage, die sich für Puristen nicht stellt. Die schwören natürlich auf die Handschaltung – auch wenn die den CS etwas langsamer macht. Switcht man selbst durch die Gänge schiebt sich der Bayer in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Automatik schafft den Sprint in exakt vier Sekunden.

So viel zur Theorie, entscheidend ist auf der Straße. Und hier lässt sich dieser BMW nicht zweimal bitten. Sein Punch ist enorm. Druckvoll stürmt er los. Im Sport-Plus-Modus scheint er förmlich zu fliegen, brachial stürmt er die Drehzahl-Leiter hoch und nein, hochschalten muss nicht sein. Der CS geht einfach immer weiter, scheint keine Grenzen zu kennen, schiebt und schiebt

Kurven nimmt er nicht nur einfach, er wedelt sie mit einer Souveränität weg, die an einen Profi-Slalomläufer auf zwei Brettern erinnert, der auf einem blauen Anfängerhügel in den Alpen unterwegs ist.

Das Fahrwerk stammt von seinem großen Bruder, dem M4. Die Hinterachslenker sind aus Aluminium. Als Denker und Lenker kann man zwischen den Einstellungen Komfort, Sport und Sport Plus wählen. Wobei sich recht schnell zeigt, dass der Begriff Komfort in diesem Auto relativ ist. Denn egal, in welchem Modus man auch unterwegs ist, seine sportliche Ausrichtung kann der CS nie verbergen. Er ist und bleibt ein harter Bursche mit kernigem Klang – ohne dabei übertrieben laut zu sein. Leicht blechern hört er sich an und reiht sich damit in die Liste vieler seiner M-Vorfahren ein.

Und jetzt zu etwas, das die vielen Fans der M-Schmiede sicher schon wissen: Der M2 wird im Herbst 2020 komplett eingestellt. Schärfere Emissionsvorschriften bremsen auch den M2 Competition, der eigentlich noch bis zum nächsten Jahr hätte weiterleben sollen, aus. Somit geht auch eine Ära zu Ende, denn der S55 Biturbo-Reihensechszylinder hat dann endgültig ausgespielt.

Doch der M2 wird weiterleben – nur anders: Fortan soll es der S58 Reihensechser richten. In dieser Kombination dürfte er im Jahr 2022 anrollen. M3 und M4 haben den S58 schon ab nächstem Jahr unterm Blechkleid.