Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Der Octavia ist ein echter Dauerbrenner im Hause Škoda, und immer wieder für eine Überraschung gut. Das zeigte sich beim Facelift im vergangenen Jahr, aber auch beim jüngsten Kapitel in Sachen Antrieb, weiteten doch die Herrschaften aus Mladá Boleslav das Motorenangebot für den Octavia um einen effizienten TSI-Vierzylinder mit 1,5 Liter Hubraum und 150 PS aus. Los geht’s ab 19.860 Euro, den neuen Motor findet man ab 24.430 Euro unter der Haube vor.

Verbaut wird das neue Triebwerk sowohl im "normalen" Octavia wie auch im Combi, die Tschechen schreiben ihr Raumwunder mit einem "C". Und ein Raumwunder ist der 4,67 Meter lange Combi-Octavia auch in seiner modellgepflegten Auflage: Das Kofferraumvolumen liegt 20 Liter über den 590 Litern der Limousine, bei umgeklappter Rücksitzbank lässt sich der Laderaum auf stolze 1740 Liter vergrößern. Und selbst die Rückbank kann man noch aus dem Weg räumen, dann sind es derer 1878 Liter.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Kompaktwagen, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4667/1814/1465/2686 mm; Kofferr.: 610-1.740 l; 4-Zyl.-TSI mit Start-Stopp-System + Rekuperation: 150 PS bei 5000 - 6000 U/min, max. Drehmom.: 250 Nm bei 1 500-3 500 U/min, Vmax: 218 km/h, [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Kompaktwagen, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4667/1814/1465/2686 mm; Kofferr.: 610-1.740 l; 4-Zyl.-TSI mit Start-Stopp-System + Rekuperation: 150 PS bei 5000 - 6000 U/min, max. Drehmom.: 250 Nm bei 1 500-3 500 U/min, Vmax: 218 km/h, Verbr.: 6,2 l/100 km (DSG), CO2: 116-124 g/km, Preise Škoda Octavia: ab 19.860 Euro, Combi ab 20.560 Euro, 1,5 TSI ab 24.430 Euro.

Škoda kann aber nicht nur "Nutzwert", sondern auch "Stil", die Modellpflege im vergangenen Jahr bescherte dem Octavia beispielsweise geänderte Scheinwerfer und ein modifiziertes Heck, während man sich hinterm Volant auch auf langen Strecken wohl fühlt, zumal die Beinfreiheit famos ist und das Raumgefühl wegen der recht üppig bemessenen Fensterflächen angenehm.

Etwas üppiger fällt nun auch die 150 PS starke Motorisierung aus, die ihre Kraft jetzt aus 1,5 statt aus 1,4 Litern schöpft, wobei der leicht vergrößerte Hubraum vor allem den Schadstoffausstoß verringern soll. Die spezielle Besonderheit des neuen 1,5er-TSI ist dabei das aktive Zylindermanagement, welches sich hinter dem Kürzel "ACT" verbirgt. Das System reagiert sehr schnell auf die aktuell abgerufene Leistung, und schickt den zweiten und dritten Zylinder immer mal wieder für eine Weile in die Pause, wenn deren Leistung nicht benötigt wird. Im Display kann man das entsprechend erkennen, im alltäglichen Fahrbetrieb nimmt man den spontanen Sprung auf den zweizylindrigen Modus schon nach wenigen Kilometern kaum mehr wahr.

Außer eben an der Tankstelle, begnügt sich das neue Triebwerk doch auch dann mit einem Schnitt von 6,2 Litern Super auf 100 Kilometern, lässt man dem quirligen Vierender öfters mal seinen freien Lauf. Wer sich ein wenig zurücknimmt, der schafft Werte knapp über 5,0, Reichweiten von 850 Kilometern sind durchaus machbar. Wohlgemerkt: Wir reden von einem Benziner-Kombi, dessen Spitze bei 218 km/h liegt.

Das Motorenkürzel lautet übrigens "DADA", der Teilzeit-Vierzylinder liefert seine 150 Pferdchen bei 5000 bis 6000 Touren ab, während das maximale Drehmoment von 250 Newtonmetern zwischen 1500 und 3500 Kurbelwellenumdrehungen anliegt: Drehfreudige Einlagen scheut der Motor keineswegs, wobei er akustisch durchaus wahrnehmbar wird, liegen mehr als 3000 Touren an. Seine Kraft lässt der Turbobenziner wahlweise von einem manuellem 6-Gang-Getriebe oder einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, einem "DSG" also, verwalten. Beide Getriebe lassen sich mit der Limousine wie mit dem Combi ordern.

Angeboten wird der Škoda Octavia in den vier Ausstattungslinien "Active", "Amition", "Style" und "L&K", los geht’s ab 19.860 Euro, der Combi startet ab 20.560 Euro. Den neuen 1,5-Liter-Turbo gibt es ab der zweiten Ausstattungslinie und ab 24.430 Euro in der Limousine, wählt man das sehr empfehlenswerte DSG, dann sind es derer 1 800 mehr.

So oder so gilt: Mit dem Octavia haben die Tschechen einen echten Dauerbrenner kreiert, dessen Nutzwert immer wieder erstaunt, und der auch als Turbobenziner mehr als interessant ist. Und dabei ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, in Paris war Škoda auch mit einer neuen Erdgas-Version des Combi am Start, der 130 PS aus 1,5 Litern schöpft.