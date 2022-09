Egal ob analog oder digital: "Wer kein gutes Netzwerk hat, der tut sich auf jeden Fall schwerer in der Arbeitswelt", sagt zumindest Silke Grotegut. Sie ist Karriere- und Bewerbungscoachin und hat das Buch "Karriere machen mit XING, Linkedin und Co." geschrieben.

Sichtbar sein erhöht die Chancen

Wegen des Fachkräftemangels habe sich der Arbeitsmarkt komplett gedreht, sagt sie. "Deshalb warten die Firmen nicht mehr darauf, dass sich der Richtige schon bei ihnen meldet". Vielmehr gingen sie selbst auf die Suche. Da die wenigsten Arbeitnehmer eine eigene Webseite hätten, führe der Weg zwangsläufig über digitale Karriere-Netzwerke.

Grotegut weist außerdem auf den sogenannten verdeckten Stellenmarkt hin. Die meisten Jobs seien nicht ausgeschrieben. Firmen besetzen der Coachin zufolge häufig Positionen aus dem eigenen oder aus dem erweiterten Netzwerk - mit Menschen, die sich initiativ beworben haben, durch Mitarbeiter empfohlen oder im Recruitingprozess gefunden worden sind. Auch hierfür spielten Xing und Linkedin mittlerweile eine große Rolle.

Magdalena Oehl beschreibt das aus der Perspektive der Start-up-Szene. Die stellvertretende Vorsitzende des Start-up-Verbandes sagt, "nur wer sichtbar ist, findet statt". Insbesondere bei Gründern und Gründerinnen findet sie es sinnvoll, präsent zu sein. Das helfe zum Beispiel, um potenzielle Investoren und Mitarbeiterinnen auf sich aufmerksam zu machen.

Netzwerk in kleinen Schritten aufbauen

In den Business-Netzwerken erfolgreich unterwegs zu sein, setze Gesprächs- und Kontaktfreudigkeit voraus - und das von Anfang an, sagt die Organisations- und Gruppenpsychologin Babette Brinkmann. Sie lehrt als Professorin an der Technischen Hochschule Köln und ist selbst aktiv auf Linkedin.

Wer neu ist, sollte zunächst schauen, wen er oder sie auf der jeweiligen ...