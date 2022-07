Frankfurt/Main (dpa) - Der Frankfurter Flughafen erwartet in den kommenden Tagen den stärksten Passagierandrang seit Beginn der Corona-Krise. Am ersten Ferienwochenende in Hessen und Rheinland-Pfalz (22. bis 24. Juli) sowie an weiteren Spitzentagen rechne man mit bis zu 200.000 Passagieren pro Tag, teilte der Betreiber Fraport am Donnerstag mit. Das sind etwa 75 Prozent des Vorkrisen-Niveaus

