Die von US-Notenbank-Chef Jerome Powell neu angefachte Zinsangst hat den Dax am Montag weiter belastet. Der Leitindex knüpfte an seinen Kursrutsch vom Freitag an, indem er zeitweise unter 12.800 Punkten auf das niedrigste Niveau seit Mitte Juli fiel. Im Verlauf ließ der Druck jedoch etwas nach, zuletzt verlor er mit 12.866,85 Zählern noch 0,81 Prozent an Wert.