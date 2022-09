Börse in Frankfurt

Nach der verlustträchtigen Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Montag einen Stabilisierungsversuch unternommen. Der Dax notierte am Nachmittag 0,20 Prozent höher bei 12.309,31 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,77 Prozent auf 22.714,42 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,3 Prozent. In Europa sei bereits sehr viel Pessimismus eingepreist, weitere negative Impulse würden teils nur noch mit einem Schulterzucken quittiert, sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow mit Blick auf den schwachen Ifo-Index.