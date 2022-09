Börse in Frankfurt

Nach den frühen Gewinnen am deutschen Aktienmarkt ist der Elan der Käufer am Dienstagmittag bereits schnell wieder abgeebbt. Der anfangs noch starke deutsche Leitindex Dax dämmte im Laufe des Vormittags seine Gewinne deutlich ein und stand zuletzt noch mit 0,16 Prozent im Plus bei 12.247,84 Punkten.