Von Matthias Kros

Wiesloch. Bei der Heidelberger Druckmaschinen AG steht erneut ein Stellenabbau an. Weitere 450 Arbeitsplätze sollen in den kommenden drei Jahren verschwinden. Die Belegschaft im Stammwerk wird damit bis auf 3500 zurückgehen. Zu Hochzeiten wäre das undenkbar gewesen. Vor 15 Jahren zählte das Werk in Wiesloch noch mehr als 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zusammen