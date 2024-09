Dortmund (dpa) - Das Geschäft mit E-Zigaretten zieht an. Die Händler und Hersteller machten mit den Elektrogeräten und dazugehörigen Flüssigkeiten im vergangenen Jahr in Deutschland einen Umsatz von schätzungsweise gut einer Milliarde Euro und damit circa 25 Prozent mehr als 2022, teilte der Verband Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) in Dortmund mit.

In der Ruhrgebietsstadt beginnt