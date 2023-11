BGH urteilt zu Standgebühren für abgeschlepptes Auto

Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) will heute ein Urteil zur Höhe von Standgebühren für abgeschleppte Autos sprechen. Konkret geht es um einen Fall aus Sachsen, in dem eine private Abschleppfirma 4935 Euro verlangt, weil das Fahrzeug während eines Rechtsstreits zunächst auf dem Gelände stehenblieb - und sich die Summe so Tag für Tag erhöhte.

