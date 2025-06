Paris (dpa) - Der französische Arzneimittelhersteller Sanofi will mit einer milliardenschweren Übernahme des US-Pharmaunternehmens Blueprint Medicines sein Geschäft mit seltenen immunologischen Krankheiten stärken. Sanofi werde 129 US-Dollar pro Aktie in bar zahlen oder 9,1 Milliarden Dollar (rund 8 Milliarden Euro), teilte das Unternehmen in Paris mit. Dies entspricht einem Aufschlag von 27 Prozent auf den Schlusskurs von Blueprint am Freitag.

"Die geplante Übernahme von Blueprint Medicines stellt einen strategischen Schritt nach vorn in unseren Portfolios für seltene Arzneimittel und Immunologie dar", sagte Sanofi-Chef Paul Hudson. "Sie erweitert unsere Pipeline und beschleunigt unsere Transformation zum weltweit führenden Immunologie-Unternehmen."

Medikament gegen seltene Immunerkrankungen

Durch den Zukauf erhält das Unternehmen das in den USA und der EU zugelassene Medikament Avapritinib zur Behandlung seltener Immunerkrankungen sowie eine vielversprechende Pipeline an Immunologieprodukten. Avapritinib ist das einzige zugelassene Mittel gegen eine seltene Immunerkrankung, bei der sich veränderte Mastzellen im Knochenmark, der Haut, dem Verdauungstrakt und anderen Organen ansammeln und aktiv werden.

Die Blueprint-Aktionäre können Sanofi zufolge zusätzlich weitere Meilenstein-Zahlungen erhalten, wenn ein bestimmter Medikamenten-Kandidat gewisse Entwicklungsstufen erreicht. Dann würde die Bewertung auf bis zu 9,5 Milliarden US-Dollar steigen. Die Übernahme soll im dritten Quartal abgeschlossen werden und keinen bedeutenden Einfluss auf die Finanzprognose von Sanofi für 2025 haben. Sanofi wird an der Börse derzeit mit rund 107 Milliarden Euro bewertet.