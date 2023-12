Von Marco Partner

Mannheim. Der Aufschrei war groß. Ende Oktober meldete die Mannheimer Traditionsbäckerei Zorn Insolvenz an. Auf die Hiobsbotschaft aber folgte schnell die Rettung. Mit Görtz, Grimminger und Otto Schall waren gleich mehrere Großbäckereien aus der Region an einer Übernahme interessiert. Letztlich gehen die Zorn-Filialen nun in die Bäckereigesellschaft Theurer über.