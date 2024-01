Von Robin Wille

Stuttgart. Die nun mächtigste Gewerkschafterin in Baden-Württemberg kommt mit einer Eigenschaft daher, die hier schon überrascht: bayerischem Dialekt. Barbara Resch ist am Montag vom Vorstand in Frankfurt zur neuen Bezirksleiterin der IG Metall im Südwesten ernannt worden. Die Amtsübergabe erfolge am 1. Februar, hieß es. Damit steht die 48-Jährige an der Spitze der mit Abstand größten und – gemessen an der wirtschaftlichen Bedeutung ihrer Branche – auch wichtigsten Gewerkschaft im Bundesland.

In Deutschlands Industrie ist Baden-Württemberg ein Schwergewicht. Mit den Autobauern Mercedes-Benz und Porsche. Zulieferern wie Bosch, ZF und Mahle. Maschinenbauern wie Voith, Dürr oder Trumpf. Die Liste ließe sich fortführen. Klar ist: Wer hier an der Spitze der IG Metall steht, hat etwas zu melden – und empfiehlt sich für größere Aufgaben.

Resch besetzt eine Position, die bislang nur Männer innehatten. Von 2003 bis 2013 war Jörg Hofmann Bezirksleiter – ein Urschwabe. Und bis zum Herbst vergangenen Jahres Erster Vorsitzender, also Bundeschef, der Industriegewerkschaft Metall. Auf ihn als Bezirksleiter folgte 2013 Roman Zitzelsberger. Ein Badener durch und durch. Zitzelsberger war im vergangenen Jahr im Gespräch für eine mögliche Doppelspitze in der Frankfurter Chefetage, zog letztlich aber aus gesundheitlichen Gründen zurück, wie er sagte.

"Als ich vor 23 Jahren bei der IG Metall anfing, habe ich mir nicht vorstellen können, Bezirksleiterin zu werden", sagt Resch, die privat gerne in den Bergen unterwegs ist. 2018 kam sie aus Bayern als Tarifsekretärin in die Bezirksleitung nach Baden-Württemberg.

Mit den Tarifen ist das bei der IG Metall so eine Sache. Wer in den bundesweiten Tarifrunden den Pilotabschluss verhandelt, kann sich Schulterklopfer gewiss sein. Und die Unterstützung bei den Mitgliedern sichert man sich natürlich auch, wenn man möglichst viel für sie herausschlägt. Resch weiß um diese Kernkompetenz. "Als Bezirksleiterin muss man Tarif können", sagt sie.

Dass sie 2022 als Tarifsekretärin am letzten Pilotabschluss von Zitzelsberger bereits maßgeblich ihren Anteil hatte, dürfte eher ein kleiner Teil der Mitglieder wissen. Im Rampenlicht steht halt der Bezirksleiter. Zitzelsberger hinterlasse große Fußstapfen, sagt Resch. Aber: "Ich habe mir vorgenommen, meine eigenen Fußstapfen zu treten." Die Tarifarbeit sei ihr Faible: "Das macht mir Laune." Im Herbst, wenn die nächste Tarifrunde ansteht, kann sie sich beweisen. "Viele Arbeitgeber kennen mich", sagt Resch. "Natürlich müssen wir bei bestimmten Themen auch in den Konflikt gehen. In erster Linie geht es aber darum, gemeinsam Lösungen zu erzielen."