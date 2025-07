Berlin (dpa) - Vor dem ersten Schultag ihrer Kinder in diesen Wochen fallen für viele Eltern einige Anschaffungen an: Schulranzen, Ausstattung, aber auch Süßigkeiten und Geschenke für den ersten Schultag stehen auf dem Einkaufszettel, wie der Handelsverband Deutschland mitteilte. Der Einzelhandel rechnet dem Verband zufolge zur Einschulung in diesem Jahr mit Umsätzen von rund 725 Millionen Euro. Das wären demnach drei Prozent mehr als im Vorjahr. Ob der Anstieg mit höheren Preisen zusammenhängt oder damit, dass Eltern mehr ausgeben, blieb offen.

© dpa-infocom, dpa:250730-930-855868/1