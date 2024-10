Ludwigshafen. (kla) Der Chemiekonzern BASF erweitert seine Produktionskapazität für Neopor-Dämmstoffe am Stammsitz in Ludwigshafen um 50.000 Tonnen pro Jahr. Der Konzern erwarte in den kommenden Jahren einen stark zunehmenden Bedarf an Materialien zur energetischen Sanierung von Gebäuden, wie die Ludwigshafener am Donnerstag mitteilten.

Das in Neopor enthaltene Graphit erhöhe die Dämmleistung im Vergleich zu herkömmlichen Dämmplatten um bis zu 30 Prozent, hieß es. Für den Konzern gehört die Eigenentwicklung, die vorwiegend für die Herstellung energieeffizienter Dämmstoffe für die Gebäudehülle eingesetzt wird, zur Produktkategorie der "Sustainable-Future Solutions". Anfang 2027 sollen die neuen Produktionsanlagen in Betrieb gehen.

"Wir haben den Anspruch, das bevorzugte Chemieunternehmen zu sein, um die grüne Transformation unserer Kunden zu ermöglichen", sagte Stephan Kothrade, Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer der BASF laut Mitteilung. "Und Neopor ist ein hervorragendes Beispiel, wie wir dies erreichen können."

"Eine gedämmte Gebäudehülle ist unerlässlich zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur Erreichung der Klimaziele", erklärte Klaus Ries, Leiter Business Management Styrenics Europe bei BASF. "Sie ist außerdem die Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz moderner Heiztechnik."

Zuletzt war es bei der schwächelnden BASF vor allem um die Stilllegung von Anlagen gegangen. Mit einem Bündel an Maßnahmen will der neue Konzernchef Markus Kamieth den Chemieriesen wieder in die Erfolgsspur bringen. Besonders im Blick haben er und Standortleiterin Katja Scharpwinkel das zuletzt defizitäre Stammwerk in Ludwigshafen.

Eigene Analysen hätten ergeben, dass 22 Prozent der 160 Chemieanlagen in Ludwigshafen strukturell unterausgelastet oder nicht mehr wettbewerbsfähig seien, hatten sie vergangnen Monat erklärt und weitere Stilllegungen nicht ausgeschlossen.

Im Stammwerk wurden zuletzt bereits mehrere Anlagen geschlossen, etwa für Ammoniak und das Kunststoffvorprodukt TDI. BASF leidet unter hohen Energiekosten und der schwachen Wirtschaftsentwicklung, vor allem in Europa.

Update: Donnerstag, 24. Oktober 2024, 20 Uhr