Oberkirch. (dpa) Unwetter, Überschwemmungen, Starkregen – Wetterkapriolen machen Obstbäuern im Südwesten zu schaffen.

So gibt es bei der Ernte von Kirschen einen Anteil von schätzungsweise 40 bis 50 Prozent, der nach dem Pflücken weggeworfen werden muss, wie der Präsident des Landesverbands Erwerbsobstbau, Franz Josef Müller, der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Die Früchte platzen auf." Auch Johannisbeeren und Stachelbeeren seien betroffen.

Einbußen gebe es im ganzen Land, auch im Bodenseeraum mit einem bedeutenden Obstanbau. "Der Regen hat am Bodensee viele Kirschen kaputtgemacht." Müller sagte in Oberkirch im Ortenaukreis: "Das ist für uns alle ein schwieriges Jahr."

Wegen der starken Niederschläge musste die Ernte am Bodensee später starten. Der viele Regen und die kühle Witterung hätten die Reifung der Kirschen verzögert, erklärte Christian Glöggler von der "Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft". "Aber wir erwarten nun eine kontinuierliche Steigerung der Erntemengen." Laut der Vertriebsgesellschaft machen die zu Beginn geringen Mengen die Kirschen auch etwas teurer.

Warnung vom Minister

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hatte bereits zu Monatsbeginn gesagt, bei den den Obst- und Gartenbauern seien Kirschen aufgeplatzt und Erdbeeren beschädigt worden. Nach Überschwemmungen in einigen Gebieten des Landes müsse in der Landwirtschaft mit Ertrags- und Qualitätsverlusten gerechnet werden, warnte Hauk.

Deutschlands Obstbauern hatten bereits im vergangenen Jahr angesichts ungünstiger Wetterbedingungen eine unterdurchschnittliche Kirschenernte eingefahren. Nach einer früheren Schätzung des Statistischen Bundesamts gab es im Vorjahresvergleich ein Rückgang um 17,5 Prozent.

Wichtigstes Erzeugerland für Süßkirschen war Baden-Württemberg, wo den Angaben zufolge 42,5 Prozent der gesamten Menge geerntet wurden.

Inzwischen auch Kirschendiebe aktiv

In der Ortenau sind inzwischen auch Kirschendiebe aktiv, die auf besonders rabiate Weise zuschlagen, wie die Polizei mitgeteilte. In Renchen schnitten Unbekannte am Wochenende an zahlreichen Bäumen Äste mit dem erntereifen Obst ab und transportierten diese ab. Der Wert der Beute lag nach Schätzung der Polizei im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.