Nürnberg (dpa) - Die Teilzeitbeschäftigung liegt in Deutschland nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) auf Rekordniveau. Demnach stieg die Teilzeitquote im ersten Quartal 2024 auf 39,1 Prozent - 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresquartal. "Noch nie lag die Teilzeitquote in einem ersten Quartal so hoch wie jetzt", sagte IAB-Experte Enzo Weber in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote