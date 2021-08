Heidelberg. (RNZ) Der Sommer ist zurück und bringt wieder höhere Temperaturen mit sich. Und am Donnerstagabend steigt auch wieder die Gewittergefahr, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet.

Am heutigen Donnerstag gibt es neben hohen Wolkenfeldern viel Sonnenschein. Am Abend steigt vor allem im Südschwarzwald das Gewitterrisiko. In höheren Lagen wird es "nur" 27 Grad warm, ansonsten steigt das Thermometer auf 30 Grad und lokal am Rhein sogar auf 32 Grad.

In der Nacht zu Freitag gibt es in den Mittelgebirgen häufig Regenschauer und lokale Gewitter. Hier seien auch Sturmböen möglich.

Am Freitagvormittag kann es nur im Süden einzelne Schauer mit Blitz und Donner geben. Anschließend über Mittag auch dort meist trocken. Am Nachmittag und Abend kann es dann vermehrt zur Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 26 Grad im Bergland und 32 Grad in Nordbaden.

In der Nacht zum Samstag sollen die Tiefstwerte 19 bis 15 Grad liegen.