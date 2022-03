Heidelberg. (RNZ) An den kommenden beiden Tagen wird die Nordostströmung lebhafter und der Hochdruckeinfluss nimmt zu. Bis Samstag muss in den Niederungen vereinzelt mit starken bis stürmischen Böen bis 60 Kilometern pro Stunde gerechnet werden, im Bergland sogar bis 70. Das teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Diese Wetterlage bringt zunächst vor allem Wolken, ab dem Mittag gibt es dann mehr Sonnenanteile. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 15 Grad. Die Nacht wird dann meist klar, bodennah kann es bei bis zu -1 Grad zu Frost kommen.

Am Samstag gibt es wieder etwas mehr Sonne. Von Nordosten ziehen aber erneut Wolken auf, die im Tagesverlauf auch etwas Regen bringen könnten. Es kann bis zu 16 Grad warm werden, in der Nacht aber wieder auf bis zu -3 abkühlen.

Am Sonntag kommt dann endlich wieder viel Sonne heraus, nur zeitweise gibt es noch Quellwolken am Himmel. Es bleibt trocken und kann in der Kurpfalz bis zu 17 Grad warm werden.

Update: Freitag, 18. März 2022, 9.10 Uhr