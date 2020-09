Dieser Text zum aktuellen Wetter wird regelmäßig aktualisiert

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach regnerischen Tagen in Baden-Württemberg sind im Hochschwarzwald die ersten Schneeflocken des Herbsts gefallen. Auf dem Feldberg lagen am Sonntagmorgen ungefähr 20 Zentimeter Schnee, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Die Schneefallgrenze lag bei etwa 1200 Metern. Von langer Dauer ist die Winterlandschaft aber nicht: Spätestens am Mittwoch soll die dünne Schneeschicht komplett geschmolzen sein.

In tieferen Lagen war es am Wochenende den Angaben nach verbreitet regnerisch. Im Schwarzwald fielen in 48 Stunden mehr als 60 Liter Regen pro Quadratmeter. In Baiersbronn im Kreis Freudenstadt hat es von Freitag bis Sonntag demnach sogar mehr als 120 Liter geregnet.

Die neue Woche beginnt zwar wechselhaft, aber deutlich wärmer. Aus dem Osten ströme trockene und milde Luft nach Baden-Württemberg, sagte der DWD-Meteorologe am Sonntag. Am Montag bleibt es daher zunächst trocken. Ab dem Nachmittag kann es in manchen Regionen aber wieder regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 16 Grad.

Am Dienstag erwartet der Wetterdienst viele Wolken und verbreitet Regen. Erst am Nachmittag soll es auflockern. Die Temperatur-Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad im Bergland und 18 Grad im Rheintal. Am Mittwoch zeige sich oft die Sonne beim Temperaturen von bis zu 20 Grad. Ab Donnerstag soll es laut DWD aber wieder unbeständig werden.

Update: Sonntag, 27. September 2020, 16.53 Uhr