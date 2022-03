So sah es gestern in Aglasterhausen aus. Heute kommt es wieder zu Saharastaub. Foto: Stefan Weindl

Heidelberg. (rnz) Wie bereits gestern könnte es heute wieder zu einer erhöhten Menge Saharastaub kommen, die aus Süden zu uns weht. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Am Vormittag ist es zunächst nur wenig wolkig, im weiteren Tagesverlauf wird der Himmel dann aber mit Saharastaub und hohen Wolkenfeldern getrübt. Anders als gestern bleibt es aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 18 Grad, nachts kann es bis zum Gefrierpunkt abkühlen.

Auch am Donnerstag bekommen wir nur wenig Sonne ab, die Wolken hängen oft davor. Im Nordwesten Baden-Württembergs kann es ab und an regnen, die Temperaturen steigen bis zu 17 Grad. In der Nacht bekommen wir dann weiterhin Regen, auch viele Wolken wird es geben.

Pünktlich zum Wochenendstart kämpft sich am Freitagmittag dann aber allmählich die Sonne durch - das hält aber nicht lange, bereits am Samstag könnte der Regen wieder zurück sein.

Update: Mittwoch, 16. März 2022, 09.18 Uhr