Von Andrea Löbbecke

Wiesbaden. Der Parteienpoker um die Bildung der künftigen hessischen Landesregierung gerät wegen möglicher Verschiebungen beim Endergebnis der Wahl zur Hängepartie. Die Hessen-CDU vertagte ihre eigentlich für diesen Freitag geplante Entscheidung darüber, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen einsteigen will. CDU-Generalsekretär Manfred Pentz erklärte am Donnerstag, man warte zuerst das amtliche Endergebnis am 16. November ab. Dies gebiete der "Respekt dem Wähler gegenüber". Doch das Ergebnis könnte tatsächliche Folgen für die Koalitionsoptionen haben.

Die CDU war bei der Wahl stärkste Kraft geworden, dahinter landeten die Grünen mit nur 94 Zweitstimmen vor der SPD. Laut dem vorläufigem Endergebnis könnten CDU und Grüne ihr seit 2013 bestehendes Bündnis mit knapper Mehrheit von einem Sitz fortsetzen. Beide Seiten haben die Gespräche nach der Wahl als konstruktiv bezeichnet. Doch auch eine Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP oder eine große Koalition sind zumindest rechnerisch möglich.

Die endgültigen Resultate sollen am 16. November vorliegen. Denkbar ist, dass die SPD doch auf mehr Zweitstimmen als die Grünen kommt, was eine Ampel-Koalition unter SPD-Führung ermöglichen könnte. Einen grünen Ministerpräsidenten will die FDP dagegen nicht mittragen.

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sagte am Donnerstag, seine Partei werde den Liberalen ein weiteres Treffen anbieten. SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel kündigte an, bei einem Gespräch mit der FDP am Freitag für ein Dreiertreffen mit den Grünen zu werben.

Derzeit arbeitet Landeswahlleiter Wilhelm Kanther an den endgültigen Zahlen. Dabei wird besonders auf Daten geschaut, die unplausibel erscheinen. In einem Bezirk im Frankfurter Stadtteil Oberrad kam die CDU auf einen Zweitstimmen-Anteil von nur 6,9 Prozent, in den beiden Nachbarbezirken aber auf 20,4 und 23,6 Prozent. Die Stadt Frankfurt hat inzwischen Probleme bei der Auszählung und Übertragung der Daten eingeräumt und nach eigener Darstellung die Fehler korrigiert. Welche Verschiebungen sich dadurch genau ergeben, teilte sie am Donnerstag aber nicht mit.

Kanther zufolge kann es bei der Überprüfung aller 55 Wahlkreise noch zu Verschiebungen kommen. Allerdings weiß niemand, in welche Richtung - und ob dadurch womöglich die Sitzverteilung ins Wanken kommen könnte. Nach den vorläufigen Zahlen stellt die CDU 40 Abgeordnete, Grüne und SPD jeweils 29. Die AfD hat 19 Sitze errungen, die FDP 11 und die Linken 9. Zur Mehrheit braucht es demnach 69 Sitze oder mehr.

2013 verzeichnete das amtliche Endergebnis rund 2100 gültige Stimmen mehr als das vorläufige aus der Wahlnacht. Die Zweitstimmenergebnisse aller fünf Parteien, die in den Landtag einzogen, verschoben sich jeweils um einige hundert Stimmen nach oben. Die SPD legte fast 600 Stimmen zu, die die Grünen rund 300. Damals allerdings waren die Abstände zwischen den Parteien so groß, dass sich an der Reihenfolge nichts änderte.