Stuttgart. (dpa) Alle vier Jahre wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. In Baden-Württemberg sind rund 7,77 Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Darunter sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes etwa 415.000 Erstwähler, die seit dem letzten Urnengang 2013 volljährig wurden und nun das erste Mal an der Bundestagswahl teilnehmen dürfen. Viele Menschen haben bereits per Briefwahl abgestimmt.

Wer darf wählen?

Das aktive Wahlrecht bei der Bundestagswahl haben deutsche Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Auch Deutsche, die im Ausland leben, können unter bestimmten Voraussetzungen wählen. Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind beispielsweise Personen, die entmündigt wurden, oder potenziell gefährliche Straftäter, die gerichtlich in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wurden.

Wer darf gewählt werden?

Das passive Wahlrecht setzt ebenfalls die Vollendung des 18. Lebensjahres voraus. Mindestens seit einem Jahr muss der Bewerber Deutscher im Sinne des Grundgesetzes sein. Zudem darf er nicht vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Wer kandidiert im Südwesten?

In Baden-Württemberg bewerben sich insgesamt 587 Frauen und Männer um ein Bundestagsmandat. 133 Bewerber kandidieren nur in einem Wahlkreis, 249 nur auf einer Landesliste und 205 sowohl in einem Wahlkreis als auch auf einer Landesliste. Damit stieg die Zahl der Bewerber im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 um 47. CDU, SPD, FDP, Grüne, AfD und Linke sind in allen 38 Wahlkreisen mit Kandidaten vertreten. Die übrigen mit Landeslisten zugelassenen Parteien haben nur in einzelnen Wahlkreisen Kandidaten aufgestellt.

Was ist der Unterschied zwischen Erststimme und Zweitstimme?

Mit der Erststimme votiert der Wähler für einen Direktkandidaten im Wahlkreis. Mit der Zweitstimme für die Landeslisten der Parteien entscheidet er über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag.

Wie sah das Wahlergebnis von 2013 in Baden-Württemberg aus?

Die CDU war mit 45,7 Prozent die Partei mit den meisten Zweitstimmen. Zudem errang sie Direktmandate in allen 38 Wahlkreisen. Die SPD fuhr damals ein relativ schwaches Ergebnis von 20,6 Prozent ein. Die Grünen hatten im Südwesten 11,0 Prozent. Die FDP hatte 6,2 Prozent im Südwesten. Weil die Liberalen bundesweit an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten, saßen sie seit 2013 nicht im Bundestag. Ebenso war die Lage für die AfD, die im Südwesten 5,2 Prozent hatte, bundesweit aber unter 5 Prozent lag. Die Linke hatte ein Zweistimmenergebnis von 4,8 Prozent im Südwesten. Sie zog trotzdem in den Bundestag ein, da das bundesweite Ergebnis über fünf Prozent lag.

Was sind die angepeilten Ergebnisse der Parteien?

Die CDU strebt ein Ergebnis von «40 Prozent plus X» bei den Zweitstimmen an. Zudem will sie wieder alle 38 Direktmandate holen. Die SPD will zweitstärkste Kraft im Südwesten werden - und damit die Grünen überholen. Die SPD will den Abstand zur Bundes-SPD verkleinern, der bislang immer bei etwa fünf Prozentpunkten lag. Die Südwest-Grünen wollen zweistellig werden und stärker als die Bundespartei abschneiden. Die Liberalen haben ein Zielergebnis von «acht Prozent plus X» ausgegeben. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel nannte zuletzt ein Ergebnis von neun Prozent, mit dem sie im Südwesten sehr zufrieden wäre. Die Linke will die Zahl von fünf baden-württembergischen Abgeordneten mindestens halten.

Wie war die Wahlbeteiligung 2013?

Vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligung im Südwesten bei 74,3 Prozent und damit etwas über dem Bundesdurchschnitt von 71,5 Prozent.