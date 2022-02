Der Saal, in dem die RAF-Prozesse der 70er und 80er Jahre stattfand, war noch bis vor wenigen Jahren in Gebrauch. Archiv-Foto: Gebert

Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Hängepartie dauert seit Jahren an, die Situation bei der medizinischen Betreuung von Strafgefangenen wird immer problematischer. Die Forderung nach einem Neubau anstelle des nicht mehr sanierungsfähigen überalterten Justizvollzugskrankenhaus auf dem Hohenasperg bei Asperg (Kreis Ludwigsburg) steht auch im grün-schwarzen Koalitionsvertrag. Abgearbeitet haben sich daran bereits sämtliche Landesjustizminister der vergangenen 20 Jahre. Nun zeichnet sich eine Entscheidung ab. Im August 2021 hat das Finanzministerium in Abstimmung mit dem Justizressort beantragt, den einstigen Verhandlungssaal auf dem Areal der JVA Stuttgart-Stammheim abzureißen. Dort soll ein neues modernes Krankenhaus mit 205 Plätzen errichtet werden, davon 150 in der psychiatrischen Abteilung.

Voraussichtlich bis März wollen die Denkmalschutzbehörden nun eine Entscheidung fällen, ob der Saal abgerissen werden kann, bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Der leerstehende Verhandlungssaal und der Bau 1 der JVA sind seit 2013 denkmalgeschützt, weil vor allem der Saal ein Stück deutsche Zeitgeschichte und als "historischer, gesellschaftspolitischer und justizgeschichtlicher Ort" eingestuft ist. Errichtet einst als Turnhalle, dann aber zum Hochsicherheitsverhandlungssaal umgebaut, fanden dort seit 1975 viele Prozesse gegen RAF-Terroristen statt, zuletzt ab 2010 gegen Verena Becker wegen ihrer Beteiligung am Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seinen Begleitern im Jahr 1977. Das Oberlandesgericht Stuttgart nutzte ihn bis zur Eröffnung eines Neubaus bei der JVA für weitere Prozesse mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Das Landesdenkmalamt und die höhere Denkmalschutzbehörde – beide Teil des Regierungspräsidiums Stuttgart - müssen nun eine "Abwägungsentscheidung" treffen. Dabei ist das besondere öffentliche Interesse am Erhalt des Kulturdenkmals mit dem öffentlichen Interesse des Landes am Abbruch wegen fehlender alternativer Standorte für ein neues zentrales Justizvollzugskrankenhaus abzuwägen. Die Weichen dürften aber eher in Richtung Abriss stehen. Denn der ungenutzte Verhandlungssaal mitten im JVA-Areal ist für Besucher unzugänglich. Im Justizministerium wurde intern schon immer die Frage gestellt, ob ein Denkmal sinnvoll ist, das der Öffentlichkeit verschlossen ist. Dies treibt auch die Denkmalschützer um. "Im Rahmen der Abwägungsentscheidung wird insbesondere zu prüfen und von Gewicht sein, ob im Hinblick auf die Bausubstanz, die betrieblichen Abläufe der JVA sowie die Sicherheitsvorschriften eine Nachnutzung entweder im Rahmen des Justizvollzugs oder als museale Stätte überhaupt möglich wäre und ob geeignete alternative Standorte für das neue Justizvollzugskrankenhaus in Betracht kommen können", so eine Sprecherin des Regierungspräsidiums.

Was die Alternativen angeht: Das Finanzministerium hat mehrere Standorte geprüft, übrig geblieben ist nur das JVA-Areal. Das Amt Ludwigsburg von Vermögen und Bau hat weitere Untersuchungen durchgeführt sowie Gutachten eingeholt und den Denkmalschutzbehörden nun vorgelegt. "Diese Unterlagen werden aktuell vom Landesdenkmalamt und der höheren Denkmalschutzbehörde beim Regierungspräsidium Stuttgart geprüft, sodass voraussichtlich bis März über das Abbruchgesuch abschließend entschieden werden kann", so das Regierungspräsidium weiter.

Im Justizministerium sieht man dem März mit Spannung entgegen und hofft auf eine Entscheidung pro Abriss. Gegenüber unserer Redaktion betont Justizministerin Marion Gentges (CDU): "Die Zahl der Gefangenen mit Erkrankungen, insbesondere mit psychischen Auffälligkeiten, steigt stetig. Am Neubau eines modernen Justizvollzugskrankenhauses für Baden-Württemberg führt daher kein Weg vorbei. Sinnvolle Alternativen zum Neubau auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Stuttgart sehe ich nicht. Der Standort ist zentral gelegen und erfüllt durch die Integration in das Anstaltsgelände die hohen Sicherheitsanforderungen an ein solches Krankenhaus", so die Ministerin. Einen Plan "B", sollte die Entscheidung anders fallen, habe man nicht, fügt ein Sprecher noch hinzu.