Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Ein Freund der Großen Koalition ist Lars Castellucci (Foto: Alex) nicht. Warum er trotzdem mit Ja stimmte verrät der Wieslocher Bundestagsabgeordnete und SPD-Landesvize, der an diesem Samstag 44 Jahre alt wird, im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Herr Castellucci, haben Sie eigentlich schon Ihre Stimme im Mitgliederentscheid abgegeben?

Ja, am Mittwoch.

Und, eine schwierige Entscheidung?

Ein Genosse hat mir geschrieben: "Groko ist schlecht, alles andere ist schlechter." Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ich habe also dafür gestimmt. Ich freue mich, wenn wir sehr viel von dem, was wir sehr gut verhandelt haben, auch umsetzen können. Aber ich werde die Regierungsarbeit sehr kritisch begleiten, wenn diese Große Koalition zustande kommt. Und ich wünsche mir andere Mehrheiten.

Hier im Südwesten hat sich Hilde Mattheis sehr laut als Groko-Gegnerin positioniert. Eine Mehrheitsmeinung im Land?

Überhaupt nicht. Wir werden ja leider keine Auszählung haben, bei der wir am Ende sehen, welcher Landesverband wie abgestimmt hat. Doch ich erlebe die Diskussionen bei uns zwar kritisch und gleichzeitig konstruktiv und verantwortungsbewusst. Die Tendenz geht in Richtung Große Koalition.

Der Parteispitze wird vorgeworfen, im Begleitschreiben zum Stimmzettel zu werbend für die GroKo aufzutreten. Ein Fehler?

Es ist ein bisschen wie beim Fußball: Auf den Rängen sehen sie alle die Fehler der Mannschaft, die Tore müssen aber auf dem Platz geschossen werden. Also: Macht’s bitte besser! Ich bin stolz auf die Partei, dass es überhaupt ein Mitgliedervotum gibt, dass 460.000 Leute mitentscheiden können. Bei den Unterlagen stimme ich den Kritikern allerdings zu. Da müssen wir vielleicht auch in der SPD von der Schweiz lernen. Bei Volksabstimmungen dort werden die Argumente beider Seiten unparteiisch dargestellt. Man vertraut darauf, dass die Menschen gut und richtig entscheiden.

Wenn Sie Argumente darlegen müssten: Was steht auf der Pro-GroKo-Seite?

Ich bin in die Politik gegangen, um etwas besser zu machen. Bei einigen Kollegen - beispielsweise bei den Grünen - sehe ich im Lebenslauf, dass sie, seit sie im Bundestag sind, immer in der Opposition gewesen sind. Da weiß ich gar nicht, ob ich das durchgehalten hätte. Ich möchte Verbesserungen erreichen. Die gibt es in diesem Koalitionsvertrag - bei der Grundrente, bei der Pflege, bei der Kinderbetreuung. Es gibt so viele Punkte, die alle kein Paradies bringen, aber Schritte in die richtige Richtung sind.

Und in welchen Punkten verstehen Sie die Ablehnung?

Meine eigenen sehr grundsätzlichen Argumente sind weiterhin: Eine Große Koalition führt dazu, dass politische Unterschiede verwischen und unsere Demokratie damit auch gefährdet werden kann. Zentral ist auch die Frage, was die AfD als Oppositionsführerin bedeutet. Und natürlich kann man einige Kompromisse ablehnen - bei mir sind das Einigungen in der Innenpolitik. Aber in einer Regierung kann ich wenigstens versuchen, Dinge noch zu korrigieren. Bei Neuwahlen wüsste ich gar nicht, was kommt.

Aber hängt die SPD nicht so tief im Umfragetief, dass eine Selbstbesinnung ohne Koalitionszwänge hilfreich wäre?

Der Umkehrschluss stimmt doch nicht: Es wird doch nicht alles wieder gut, nur weil wir in die Opposition gehen. Ich würde dazu raten, nicht so ein Personalchaos zu veranstalten, dann kommen wir bei den Wählern auch wieder besser an.

Lars Castellucci. Foto: Archiv

Wünschen Sie sich eigentlich, dass die komplette SPD-Kabinettsliste schon vorliegt?

Ich wünsche mir, dass man entweder gar niemanden präsentiert - oder mit offenem Visier sagt: Das sind unsere Leute, die gehen jetzt auch raus ins Land und werben für diese Koalition. Das Zwischending, dass zum Teil etwas nach draußen dringt, dann wieder dementiert wird, das funktioniert nicht. Wenn man sagt: "Erst die Inhalte, dann das Personal", dann muss man das auch an der Parteispitze so durchhalten. Das ist leider nicht gelungen.

Generalsekretärin Luisa Boos hat den Vorschlag energisch vorangetrieben, nach zwei Jahren eine sehr kritische Zwischenbilanz zu ziehen - und im Zweifelsfall einen Schlussstrich unter eine Koalition zu ziehen. Können Sie als Bundestagsabgeordneter sich das auch vorstellen?

Ja, absolut. An ein paar Stellen wurden in der letzten Wahlperiode schon zugesagte Reformen nicht umgesetzt. Das war bei der Grundrente so oder beim Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit. Jetzt haben wir das wieder in den Koalitionsvertrag reingeschrieben und wollen es als Erfolg verkaufen. Das ist natürlich Käse. Also: Wir müssen vorab klären, was wir machen, wenn wir wieder mit unseren Anliegen am langen Arm verhungern. Da muss es im Zweifelsfall vorgezogene Neuwahlen geben.

Funktioniert eine Koalition denn so? Oder belauert man sich gegenseitig, um den Bruch zu wagen, sobald die eigenen Projekte stehen?

Das glaube ich nicht. Wir haben in der letzten Legislatur - bis auf eine Handvoll ärgerlicher Ausnahmen - ja auch vertrauensvoll und konzentriert Punkt für Punkt im Koalitionsvertrag abgearbeitet.

Wenn die Koalition zustande kommt und vier Jahre hält, hätten wir in Baden-Württemberg und im Bund gleichzeitig Wahlen. Was muss also in dieser Zeit passieren, damit die SPD wieder erstarken kann?

Wir müssen hier in Berlin eine gute Arbeit machen. Gleichzeitig müssen wir die Erneuerung der Partei vorantreiben - im Bund und auch im Land. Dann kann es durchaus eine Synergie geben, wenn die Wahlen im gleichen Jahr sind.

In Baden-Württemberg haben wir die "Traumsituation" der GroKo-Gegner: die SPD in der Opposition. Was passiert denn zur Erneuerung?

Ich persönlich habe begonnen, sehr gezielt junge Menschen für die Politik zu begeistern. Ich habe gemerkt, dass es ein großes Interesse gibt, wir aber zu schlecht sind, um "Schnupperangebote" zu machen. Mit jedem neuen Menschen, der dazu kommt, erneuert sich ja auch die Partei - wir haben bereits 25.000 Neueintritte in diesem Jahr.

Also ein natürlicher Prozess, nichts, was man gezielt anleiten müsste?

Beides. Wir haben ein Strukturprozesspapier auf dem letzten Parteitag beschlossen, das jetzt umgesetzt wird. Wenn dann noch viele Leute neu mitmachen, kommt frischer Wind in die Partei.