Heilbronn. (rnz) "Quadratisch, praktisch, gut", der Werbeslogan einer bekannten Schokoladenmarke, passt fast eins zu eins auf den neuen "Shopping- und Gastro-Guide, den Irina Scharfetter vom HMG-City-Management neu herausgegeben hat und der Heilbronn dann auch von seiner Schokoladenseite zeigt. Das gehört ja zum "Kerngeschäft" der Heilbronn Marketing GmbH (HMG). Die kleine Abweichung: Der Guide hat Taschenbuchformat, passt in jede Damenhandtasche, in jede rückseitige Männerjeans-Tasche und hat die Qualität eines "ständigen Begleiters".

Aufmachung und Anmutung sind anspruchsvoll und sympathisch, wichtiger noch aber ist der Informationsgehalt. Von rund 600 möglichen Adressen enthält er 140, und das ist gut so. Auch wenn es Thomas Gauss, Vorsitzender der mitbeteiligten Stadtinitiative und Geschäftsführer von Saemann Sportkultur, in dem die Vorstellung stattfand, nicht ausdrücklich sagt: Jede Dönerbude und jedes Nagelstudio müssen nicht aufgeführt sei, lieber zu den repräsentativ und ausreichenden guten Adressen auch die außerhalb der Innenstadt mit aufführen.

Der Guide ist in einer Auflage von 40.000 Stück erschienen. Auf 128 Seiten zeigt er die Vielfalt von Einzelhandel und Gastronomie in der Heilbronner Innenstadt auf. Darüber hinaus hält er Tipps zu Veranstaltungen, Kultur- und Freizeitangeboten in der City bereit. Kostenlos erhältlich wird er sicher seinen Zweck erfüllen, zur Buga vielleicht sogar eine zweite Auflage brauchen, denn er soll schließlich, so wünscht es sich Gauss, auch neben jedem Hotelbett liegen.

Die Informationen seien kundenorientiert aufgebaut, sagt Scharfetter, und man kann sich tatsächlich gut zurechtfinden, da die Adressen sowohl nach geografischen Anhaltspunkten, unter anderem mit Straßenlaufplänen, als auch inhaltlich gut aufgebereitet wurden - und weil gezeigt wird, "was Heilbronn zu bieten hat", wie Steffen Schoch, HMG-Geschäftsführer, den "360-Grad-Blick" auf die Stadt auf den Punkt bringt.

Der durch die Beiträge der Beteiligten (von 99 bis 1200 Euro) finanzierte Guide wendet sich sowohl an die Heilbronner als auch an die künftigen Besucher der Stadt. Die Verbindung von Shopping- und Gastro-Erlebnis ist ja der wirklich nicht ersetzbare Anlass, eine Stadt aufzusuchen, damit wird die Kombination der beiden Erlebnis-Ebenen begründet.

Darüber hinaus hält man mit diesem Führer auch ein in groben Zügen tauglichen Stadtführer in der Hand: Die wichtigsten Hinweise zum Parken, zu Sehenswürdigkeiten und City-Events sind darin aufgelistet, und natürlich hat auch der Weinbau einen gebührenden Platz erhalten.