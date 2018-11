Heilbronn. (bfk/kel) Dieser Schlagzeile war Aufmerksamkeit garantiert: "Heilbronn: Migranten vergewaltigen bettlägerige Seniorin" wurde über verschiedene soziale Medien verbreitet. Allerdings: Die Meldung scheint frei erfunden. Weder Polizei noch Rettungsdienste wissen von einer derartigen Straftat, wie sich auf Nachfrage der RNZ herausstellte.

Publiziert wurde die Nachricht zunächst von der "Internet- und Blogzeitung für die Zivilgesellschaft" namens "Die Freie Welt". Die Webseite, die dem rechten Spektrum zugeordnet wird, wird unter anderem von Sven von Storch, Ehemann der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch, herausgegeben. Geschildert wird ein Vorfall, wonach sich zwei Migranten am vergangenen Mittwoch über den Balkon in die Wohnung einer pflegebedürftigen Seniorin eingeschlichen hätten. "Hemmungslos stürzten sich die beiden Verbrecher auf die wehr- und verteidigungsunfähige Frau und vergewaltigten sie brutal. Nachdem sie ihren Trieb befriedigt hatten, verschwanden die Migranten und ließen die alte Frau schwerst verletzt zurück", heißt es in dem Bericht weiter. Erst am nachfolgenden Morgen sei die Frau von einer Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aufgefunden worden.

"Der sofort alarmierte Rettungsdienst verbrachte die geschändete Dame in ein Krankenhaus, wo sie versorgt und stationär aufgenommen wurde", wird berichtet. Und dann folgt eine Täterbeschreibung: "Zwei Männer mit südländischem Aussehen, gebrochene deutsche Sprache, etwa 25 bis 35 Jahre alt". Woher die Erkenntnis stammt, dass es sich bei den Tätern um Migranten gehandelt haben soll, wird nicht gesagt, aber vorsorglich werden "deutsche Mainstreammedien" gescholten, die derartige Taten unter den Teppich kehren würden, denn "eine von Migranten vergewaltigte pflegebedürftige Seniorin ist jenen Medien offenbar keine Meldung wert."

Woher die Webseite ihre Informationen haben will, wird verschwiegen. Von der Polizei jedenfalls nicht. Zwei Rückfragen ergaben, dass der Heilbronner Direktion der Fall unbekannt ist, deshalb auch keine entsprechende Pressemeldung herausgegeben wurde und es auch "nicht vorstellbar" sei, dass eine solche Tat nicht polizeibekannt wäre.

Nachdem die Falschmeldung der "Freien Welt" veröffentlicht war, zog die Nachricht sofort Kreise in anderen Internetmedien. Über die angeblich überfallene Frau ist zu lesen: "Schwer verletzt und für den Rest ihres Lebens traumatisiert vegetiert die Seniorin jetzt in einem Dämmerzustand dahin. Sie wartet auf den Tod als gnädige Erlösung." Und an anderer Stelle wird berichtet: "Schon wieder eine abartige Gruppenvergewaltigungsattacke an einer hochbetagten und wehrlosen Großmutter."