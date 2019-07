Heilbronn. (rnz) Das Open-Air-Kino Heilbronn startet in diesem Jahr am Mittwoch, 24. Juli, und endet nach 20 Tagen am Montag, 12. August. Schauplatz des beliebten Kulturevents in Heilbronn-Franken ist wie immer die Genossenschaftskellerei Heilbronn. Organisiert wird das Spektakel von der Volksbank.

Das inzwischen 18. Sommerkino spielt den beliebten Mix aus Komödien, Liebe, Abenteuer, Thriller und außerdem jede Menge Unterhaltung. Am letzten Montag der Saison, dem 12. August, läuft - wie im vergangenen Jahr - ein Überraschungsfilm, der ungefähr eine Woche vorher bekannt gegeben wird.

Einlass und Beginn des abwechslungsreichen Vorprogramms mit Live-Musik, Tanz, Comedy, Modenschauen, Gewinnspielen und der gut frequentierten Wellnessecke mit Frisör und Massage sind wie immer um 19 Uhr. An den drei Mittwochen startet das Afterwork-Kino mit Grillbuffet bereits um 18 Uhr. Die Filme laufen auf der 128 Quadratmeter großen Leinwand um 21.15 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit an.

Tickets gibt es in allen Vorverkaufsstellen, bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg, Binswanger Straße 150, Heilbronn und den Tourist-Informationen Heilbronn und Weinsberg.

Info: Mehr Informationen unter www.open-air-kino-heilbronn.de.