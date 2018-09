Von Jürgen Ruf und Roland Böhm

Stuttgart/Freiburg. Der massenhafte Kindesmissbrauch durch Geistliche hat Stuttgarts katholischen Bischof Gebhard Fürst nach eigenen Worten schwer erschüttert. Er bat die Opfer am Montag erneut um Entschuldigung mit Blick auf das Bekanntwerden erster Details einer bundesweiten Studie zum Kindesmissbrauch durch Kleriker. "Noch immer bin ich bestürzt über die große Anzahl der Taten und der Täter, aber auch über die Last der Schuld in unserer Kirche", sagte Fürst.

Die Deutsche Bischofskonferenz will die Studie "Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige" am 25. September vorstellen. Vorab war bekannt geworden, dass sie für die Zeit von 1946 bis 2014 sexuelle Vergehen an 3677 überwiegend männlichen Minderjährigen protokolliert.

Opfer: Die Kommission sexueller Missbrauch der Diözese listet knapp 150 Vorwürfen möglicher Opfer gegen Geistliche und Laien auf. Teils reichen diese bis in die 40er Jahre zurück. Etliche Fälle stammen den Angaben der Diözese zufolge aus Kinderheimen der 60er Jahre. Eine überwiegende Zahl der Meldungen ging in den Jahren 2011 bis 2013 ein. Wie viele Opfer sich nie meldeten, wird ewig im Dunkel bleiben.

Täter: Als mögliche Täter wurden 70 Priester und 2 Diakone der Diözese ausgemacht - von denen jedoch 45 bereits gestorben sind. Ihre Vergehen reichen vom Spannen unter der Dusche bei Freizeiten von Kommunionskindern bis zu sexuellen Übergriffen. Schwerer sexueller Missbrauch im Sinne von Vergewaltigung sei der Diözese nicht bekannt, hieß es. Jedoch habe es elf schwere Fälle gegeben, die der Kongregation für die Glaubenslehre in Rom gemeldet werden mussten.

Konsequenzen: Unter dem Strich wurden zwei Kleriker ihres Amtes enthoben. In den anderen neun Fällen wurden sogenannte Verweise ausgesprochen, die laut Diözese mit Gehaltseinbußen für bis zu fünf Jahre einhergingen. Für alle mutmaßlichen Täter und einige Beschuldigte seien psychiatrische Gutachten angefordert worden, um Fragen möglicher Therapien und der Weiterbeschäftigung zu klären.

Aufarbeitung: Laut Fürst war die Diözese Rottenburg-Stuttgart bundesweit Vorreiter bei der Aufarbeitung. Vor 16 Jahren wurde die Kommission sexueller Missbrauch eingerichtet. Aktuell wird sie von der ehemaligen Landesministerin Monika Stolz geleitet. Sie nimmt alle Hinweise zu sexuellem Missbrauch an Minderjährigen durch Kleriker, Ordensangehörige oder andere Mitarbeiter der Kirche entgegen. Fürst erfüllt persönlich jeden Gesprächswunsch.

Prävention: "Selbst die beste Prävention wird sexuellen Missbrauch nicht verhindern können", räumte die Präventionsbeauftragte der Diözese, Sabine Hesse, ein. Sie leitet eine Stabsstelle, die 2012 dauerhaft im Bischöflichen Ordinariat eingerichtet wurde. Es brauche Achtsamkeit auf allen Ebenen. Allein das Sprechen über sexuellen Missbrauch und Prävention sorge dafür, "dass das von Tätern auferlegte Schweigen gebrochen und die Tabuisierung aufgehoben wird", sagte Hesse. "Deshalb kann auch die Zunahme von Anzeigen ein gutes Zeichen sein."

Erzdiözese Freiburg: Hier will man sich vorerst nicht äußern. "Wir kennen die Zahlen und Ergebnisse noch gar nicht und werden daher die Präsentation der Studie am 25. September abwarten", sagte der Sprecher am Montag.