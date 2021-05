Landkreis Heilbronn. (RNZ/mün) Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn seit Montag, 10. Mai, den Wert von 165 an fünf Werktagen in Folge unterschritten hat, ist ab kommenden Montag, 17. Mai, an den Schulen im Landkreis Heilbronn wieder Wechselunterricht in Präsenz möglich. Außerdem kann der Regelbetrieb an Kindertageseinrichtungen wiederaufgenommen werden. Das teilt der Landkreis am Samstag mit.

Die Schulen könnten selbst entscheiden, ob der Wechselunterricht bereits am Montag oder aus organisatorischen Gründen erst am Dienstag, 18. Mai, wiederaufgenommen werde. Betroffene sollen darüber von den Schulen direkt informiert werden.

Sollte die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn weiter sinken und an fünf Werktagen in Folge unter 150 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegen, treten nach offizieller Feststellung durch das Gesundheitsamt weitere Lockerungen in Kraft. Konkret wäre im Einzelhandel wieder das sogenannte "Click & Meet" möglich.

Sollte die 7-Tage-Inzidenz dagegen ansteigen und an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 165 erneut übersteigen, müssen Schulen wieder auf Fernunterricht umstellen und Kindertageseinrichtungen schließen.