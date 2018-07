Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Erst muss das Kind da sein, dann wird es getauft. Bei Schiffen ist das nicht anders als bei Menschen. Zur Schiffstaufe für die "MS experimenta" kamen viele Paten: neben Silke Lohmiller, Geschäftsführerin der Dieter-Schwarz-Stiftung, viel Heilbronner Politprominenz, angeführt von Oberbürgermeister Harry Mergel, vor allem aber die Schüler der Klasse 4a der Dr.-Weiß-Grundschule aus Eberbach. Sie hatten sich diese Ehre als Sieger eines in ganz Baden-Württemberg ausgeschriebenen Malwettbewerbs erworben.

Und dann war auch noch - zur größten Begeisterung der Kinder - Ralph Caspers gekommen, geduldig stand der Moderator der "Sendung mit der Maus" für Selfies, Autogramme und Fragen zur Verfügung und verriet, dass er auch zur Eröffnung der "Experimenta" wiederkommen wird.

Schon kurz vor Weihnachten war das Motorschiff, von Weitem erkennbar an dem roten Ring um den schwarzen Rumpf, an der Badstraße vor Anker gegangen. Frisch umgebaut von der Schiffstechnik Buchloh in Unkel, fuhr es vom Rhein an den Neckar. Bart Kamphuis hat die Umgestaltung geleitet, die aus "Sally" , dem "stets liebevoll gepflegten Schiff eines belgischen Eigners vom Baujahr 1972", die "MS experimenta" machten. Sie wird zunächst die Schließzeit der experimenta während des Umbaus überbrücken und danach ein paar Meter flussabwärts eine Attraktion der Buga werden.

"Ich hatte die Idee für ein Schiff als Interimslösung schon 2014", sagt Marketingmanager Robert Schwan und meint, auch wenn man bei der finanzierenden Schwarz-Stiftung nie über Geld spricht, dass diese Investition auch wegen der Langzeitwirkung "ein Schnäppchen" sei. Die "MS experimenta" wird nach der Heilbronner Bundesgartenschau, bei der man hier vor allem Besucher zwischen acht und zehn Jahren themenangepasst ansprechen wird, beispielsweise mit einem "grünen Klassenzimmer", auf große Fahrt gehen.

Die Motoren werden gewartet und gepflegt, die "MS experimenta" könnte jederzeit losfahren. Tatsächlich tun wird sie es erst 2020, zunächst in den Süden, dann in den Norden Deutschlands, später auch auf den europäischen Wasserstraßen, um in großen Städten vor Anker zu gehen und für das Heilbronner Science-Center zu werben. Mit 105 Meter Länge passt sie in jede Schleusenkammer.

"Bespielt" wird sie mit dem Programm, das auch in Heilbronn geboten wird. Die Labore und der Workshop-Bereich auf der 500 Quadratmeter großen, ineinander übergehenden Grundfläche sind keine Provisorien - hier können die Kinder schrauben, bohren, experimentieren, unter anderem mit dem Ziel, ein Solarmobil oder eine Kurbeltaschenlampe zu bauen, und sich praktisch und experimentell und begleitet von ausgebildetem Personal verschiedenen Themen aus Biologie, Ernährung, Physik und Sinneswahrnehmung nähern. Jetzt schon sind die Kurse bis zu den Sommerferien fast ausgebucht, die Zielgruppe sind ausschließlich Kindergartengruppen und Schulkassen, und selbst die Termine für einen Kindergeburtstag auf dem Schiff sind rar.

Das allgemeine Publikum hat dann immer sonntags Zutritt, aus feuerpolizeilichen Gründen dürfen sich aber nie mehr als 130 Menschen an Bord aufhalten. Einer der drei Zugänge ist, wie auch das Schiffsinnere, barrierefrei. Die beschränkten Parkmöglichkeiten in der Badstraße sieht man nicht als Problem, dafür bieten sich das Cityparkhaus der "experimenta" (Bahnhofstraße), das Parkhaus der Stadtgalerie oder die Parkplätze beim Kaufland an der Südstraße an.

Die Kapitänsmütze dürfen die Kinder als Erinnerung an den Tauftag behalten. Sie haben die Sache gut gemacht, auch bei der Taufe: Viele Fäden waren durchzuschneiden, bis die "Sektflasche" aus Zuckerguss am Heck zerschellte und bunte Pailletten regnen ließ - danach gab es "Kindersekt".