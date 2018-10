Karlsbad. (pol/mare) Ein Unbekannter hat am Wochenende in Karlsbad Flugblätter verteilt. Der krasse Inhalt: Er fordert dazu auf, den Hund einer in Ittersbach wohnhaften Familie zu töten. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte bietet dafür sogar eine Belohnung von 1000 Euro an. Die Flugblätter wurden am Wochenende überwiegend in den Ortsteilen Langensteinbach und Ittersbach gefunden und waren in Briefkästen eingeworfen, an Fahrzeuge geheftet oder auf der Straße gelegen.

Die Polizei hat bisher rund 50 Flyer eingesammelt. Wie viele Flugblätter in Umlauf sind, ist nicht bekannt. Der angebliche Verfasser, der wie auch die Adresse der Familie auf den Zetteln namentlich genannt wird, hat derweil Strafanzeige wegen Verleumdung bei der Polizei erstattet.