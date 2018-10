Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Seit Wochen streitet die grün-schwarze Koalition im Land über Raubkunst: Entzündet hat die Debatte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Sie schlug ein weitreichendes Gesetz über die Rückgabe von Museumsobjekten vor. Doch die CDU-Fraktion bremste Bauer bisher aus.

> Frau Ministerin, Baden-Württembergs Museen liegen tausende Objekte, die im Kontext des Kolonialismus in Landesbesitz geraten sind. Ist das Raubkunst?

Man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Hinter diesen Objekten stehen sehr unterschiedliche Geschichten und Wege. Nicht alles ist einfach aufzuklären. Aber wir stellen uns der Aufgabe, genau das möglichst gründlich zu tun.

> Was genau haben Sie vor?

Wir haben ein Provenienzforschungs-Projekt, das die Herkunft von Gegenständen in Landesmuseen prüft. Dabei geht es um unser koloniales Erbe. Der Abschlussbericht liegt vor, wir haben einen ersten Überblick über kolonialzeitliche Objekte in unseren ethnologischen Museen. Daran müssen wir weiterarbeiten. Nach Einzelfallprüfungen werden wir auch einzelne Objekte zurückgeben.

> Außerdem versuchen Sie schon länger, ein Gesetz ins Landeskabinett einzubringen, um die Rückgabe solcher Gegenstände zu regeln. Da hakt es aber. Woran liegt das?

An der Abstimmung mit unserem Koalitionspartner. Die CDU-Fraktion befasst sich seit knapp drei Monaten mit dem Gesetz und gibt es bisher nicht frei. Ich gehe fest davon aus, dass diese Zögerlichkeit keine Hinhalte-Taktik ist.

> Worum geht es im Gesetz?

Erstens geht es um die konkrete Rückgabe von zwei Objekten aus dem Stuttgarter Linden-Museum an Namibia: eine Bibel und eine Peitsche aus dem Besitz der Familie Witbooi, die durch Raub zu uns gelangt sind. Zweitens geht es um eine grundsätzliche Regelung: Wie gehen wir künftig mit Gegenständen in unseren Sammlungen um, die im Kolonialismus in einer Weise erbeutet wurden.

> Aus der CDU hört man, für die Witbooi-Artefakte ließe sich eine Lösung finden. Ihre grundsätzlichen Pläne sieht die Fraktion kritisch.

Ich gehe davon aus, dass wir Bibel und Peitsche zurückgeben können. Eine Verzögerung würde zu Verstörungen führen - hier, aber auch in Namibia. Jenseits dieser Entscheidung halte ich eine gesetzliche Regelung als Signal für unverzichtbar.