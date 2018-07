Stuttgart. (lsw) Als Konsequenz aus der Zulagenaffäre an diversen baden-württembergischen Hochschulen will Ministerin Theresia Bauer Kontrollmechanismen zum Land zurückholen. Zugleich würden auch an den Hochschulen Strukturen aufgebaut, die dort eine zuverlässigere Kontrolle der Zulagenvergabe möglich mache, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag. "Wir werden genauer hinschauen, damit wir sicher sind, dass das System zuverlässig läuft."

Bauer plant, die Hochschulen dauerhaft zu "begleiten", wie sie vorsichtig sagt, weil sie weiß, dass die 2005 eingeführte Autonomie in der Zulagenpraxis den Hochschulen ein hohes Gut ist. Ein Referat in ihrem Haus werde sich mit der Kontrolle besoldungsrechtlicher Personalfragen befassen. Den Hochschulen soll zudem geholfen werden, ihre Expertise auszubauen. Man habe ihnen Kompetenzen gegeben - "aber nicht die Möglichkeit, diese kompetent wahrzunehmen".

Prüfungen der Zulagenpraxis auch des Landesrechnungshofes hätten ergeben, dass in den vergangenen Jahren an 11 der 21 Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) Forschungszulagen fehlerhaft vergeben worden waren, teilte Bauer auf Anfrage mit. Betroffen seien demnach 108 Professuren an solchen Hochschulen mit hohem Forschungsanteil. Bei 81 Professoren gehe es um mehr - und nicht nur darum, dass etwa eine Urkunde nicht vergeben wurde, was leicht zu korrigieren sei.

Insgesamt gibt es im Land rund 7400 Professoren, knapp 5000 bekommen ein Grundgehalt plus Leistungszulage (w-Besoldung). Die Hälfte davon ist an einer HAW beschäftigt.

Zehn Punkte umfasst eine Agenda, mit der Bauer Ordnung in die Vergabepraxis bringen will. Ein Großteil betrifft die Vorgänge an den Hochschulen selbst. Es gibt Handreichungen, Checklisten und Schulungen zur Selbstkontrolle. Bei Beanstandungen verpflichten sich die Hochschulen zur fristgerechten Korrektur.

Kritik kam von der FDP-Fraktion: Nico Weinmann sprach von einem "eigenartigen Spagat" der Ministerin. Schließlich habe ihr Ministerium "das viel geringfügiger einschneidende Instrument der Rechtsaufsicht vernachlässigt". Grünen-Experte Alexander Salomon hingegen sieht eine Balance zwischen Aufsicht und Hochschulautonomie: "Wir unterstützen die Bemühungen des Ministeriums dauerhaft neue Kontrollstrukturen aufzubauen, die die Vergabepraxis an den Hochschulen aus juristischer Sicht unterstützen wird."