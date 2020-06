Heilbronn. (RNZ/rl) Im Landkreis Heilbronn stieg 2019 die Anzahl der Diebstähle hochwertiger Autos stark an, die mit dem Keyless-Go-System ausgestattet waren. Zwischen Januar und August gab es laut Polizei 34 solcher Fälle. Der Gesamtschaden lag bei rund zwei Millionen Euro. Die Tatorte lagen dabei allesamt an der Autobahn. Zudem schlugen die Diebe nachts zu. In 29 Fällen wurden Audis gestohlen. Nach ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass es sich bei den Tatverdächtigen um Osteuropäer handeln könnte.

Am 22. April vermeldeten Polizei und Staatsanwaltschaft die Festnahme von sieben mutmaßlichen polnischen Bandenmitgliedern. Damals wurden aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Details zu den weiteren Tatverdächtigen gemacht.

Nun gelang es Polizeibeamten in Norwegen und Polen, die beiden Köpfe der Bande festzunehmen. Hierbei soll es sich um zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 36 und 40 Jahren handeln. Ihnen wird der schwere Bandendiebstahl in bundesweit 24 Fällen und der versuchte schwere Bandendiebstahl in drei Fällen vorgeworfen.

Der 36-Jährige gilt als Chef der Bande, der 40-Jährige als enger Vertrauter des Bandenchefs. Er fungierte hierbei unter anderem als dessen Fahrer bei der Begehung der Kfz-Diebstähle.