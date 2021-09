Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Wettergott hat es noch einmal richtig gut gemeint. Am Samstag zur Abschlusspressekonferenz der Heilbronner "Weindorf-Auslese 2021" schien die Sonne. Das tat dem aktuellen Jahrgang gut, aber auch dem Leben auf dem Kiliansplatz. Dass dieser – als eine der neuen Spielwiesen, mit Weinausschank und Sitzgelegenheiten zwischen üppig blühenden Beeten – gleich so gut angenommen wurde, bestätigt die Experimentierfreude der Veranstalter.

Weindorf-Sprecher Daniel Drautz verspricht: "Hier konnten und können wir immer noch bis 10. Oktober ein bisschen Weindorf-Feeling mitten im Zentrum bieten", was sich auch positiv auf die Frequenz in der Heilbronner Innenstadt auswirkt.

Hintergrund > Zum dritten Mal waren die "Vinum Riesling Champions" mit der Siegerehrung und einer anschließenden Messe in Heilbronn zu Gast – das ist laut HMG-Geschäftsführer Schoch ein wichtiges Signal für die älteste Weinstadt Württembergs, die bei dem renommierten Wettbewerb für einen Tag auch die [+] Lesen Sie mehr > Zum dritten Mal waren die "Vinum Riesling Champions" mit der Siegerehrung und einer anschließenden Messe in Heilbronn zu Gast – das ist laut HMG-Geschäftsführer Schoch ein wichtiges Signal für die älteste Weinstadt Württembergs, die bei dem renommierten Wettbewerb für einen Tag auch die Rieslinghauptstadt der Nation war. Der hohe Aufwand bei allen Beteiligten habe sich gelohnt, bestätigte auch Nico Weinmann als Verkehrsvereinsvorstand. Es sei eine Freude zu sehen, wie sich die Weinstadt Heilbronn in den zurückliegenden Jahren weiterentwickelt habe, "weil viele Akteure gemeinsam an einem Strang ziehen". "Riesling-Champion" wurde ein alter Bekannter: Philipp Kuhn aus dem pfälzischen Laumersheim; er errang den Titel zum fünften Mal, knapp vor Martin Korrell von der Nahe und Thomas Haag vom Mosel-Weingut Schloss Lieser. In den acht Kategorien wie auch bei den Sonderpreisen räumte vor allem die Weinregion Mosel ab, von dort kommt auch der "Riesling des Jahres". Ein Württemberger Gewächs war nicht unter den Siegern, die man nachlesen kann unter www.rieslingchampion.de.

[-] Weniger anzeigen

Die wichtigste Botschaft aber war: Die "Weindorf-Auslese", 2020 aus der Corona-Not geboren, wird bleiben, auch wenn nicht alle der insgesamt 240 Einzelveranstaltungen an 45 Orten gleich gut angenommen wurden. Bei der Frage nach dem weiteren "Wie und Wann", denn auch das Weindorf soll bleiben, hat sich die "Auslese" so gut behauptet, dass nun eine der Überlegung der Veranstalter von der Heilbronn-Marketing GmbH und dem Verkehrsverein die ist, sie zu einem Bestandteil des "Traubenblütenfestes" im Frühsommer, zu machen; dieses musste auch bereits zweimal ausfallen. Mitreden werden da auch die Beschicker, also Genossenschaften und Weingüter.

Neue Elemente, wie die der Staatsgrenzen überschreitenden "Länderfreundschaft" zwischen Württemberg und Südtirol, also zwischen Trollinger und Vernatsch, gehören dazu, stehen auch für stets weiter gepflegte Qualitätsoffensive. Die Themenweinproben, bei denen das Publikum von ausgewiesenen Experten in die fachliche Welt Wein und den Anbau der Trauben eingeführt wurde – ob Bibel und Wein, Schoko und Wein, Kabarett und Wein –, "nennen wir intern scherzhaft die Bürger-Uni", sagt Steffen Schoch, Leiter der HMG.

Auch die Erfahrungen, die man mit den neuen Formaten und der dezentralen Ausrichtung gemacht hat, werden nicht ad acta gelegt. Viele der auch sonst und seit jeher am Weindorf mitbeteiligten Weingüter und WGs der Region waren nun auch jeweils vor Ort Teil des Ganzen. So konnte beispielsweise die Lauffener WG einen schönen Erfolg am neu und schön gestalteten Kiesplatz verbuchen, direkt am Neckar zu Füßen von Regiswindis-Kirche und Pfalzgrafenburg gelegen, wie auch mit ihrem Öko-Weinstand "on Tour" im Heilbronner Botanischen Obstgarten. Die Veranstaltungen zur "Weindorf-Auslese" hätten mit ihrer Unterschiedlichkeit viele regionale Weinfreunde und auch Touristen begeistert, das bestätigt auch der Vorstand der Lauffener Weingärtner, Marian Kopp.

Schoch liegt ja immer schon am Herzen, auch das touristische Potenzial der Weinbaulandschaft und der Weinevents noch mehr auszuschöpfen, und ebenso das der Qualität: Heilbronn war am Wochenende Deutschlands "Rieslinghauptstadt", garniert mit einem Veranstaltungsformat wie der "Weißen Rieslingnacht" in luftiger Höhe im Panoramasaal des Parkhotels bei einem Sterne-reifen kulinarischen Verwöhnprogramm.

Die ebenso unterhaltsame wie kundige Moderation des Abends durch Vinum-Redakteur Rudolf Knoll, aber auch schon am Nachmittag beim Wettbewerb der besten Rieslinge Deutschlands, tat ein Übriges, denn sie zeigte auch: Der Generationenwechsel im Weinbau ist geglückt. So viele Jungwinzer und auch eine erste Geschäftsführerin einer Genossenschaft, die hier ihre Lorbeeren ernten konnten, hat man so noch nicht in Heilbronn erleben können.

Dass die "Weindorf-Auslese" nicht nur die Genießer, sondern auch deren Macher und Produzenten glücklich machte, steht wohl als Resümee außer Zweifel, auch bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Seite. Ein Aufgehen "null auf null" bezeichnet man ganz realistisch als Erfolg im Hinblick auf die Langzeit- und Außenwirkung.