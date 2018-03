Heilbronn. (pol/van) Ganze Arbeit leisteten Einbrecher in der Nacht zum Montag in der Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg. Wie die Polizei berichtet, wuchteten die Unbekannten an der Südseite des Gebäudes zwei Fenster auf und gelangten durch diese ins Innere.

Dort öffneten sie Schränke und Schreibtische zum Teil gewaltsam und durchsuchten diese. Einen 300 Kilogramm schweren Tresor schafften sie aus dem Gebäude und fuhren ihn mit einem Mercedes Sprinter der Genossenschaft weg. Den Schlüssel für den Transporter stahlen sie aus einem Schrank.

Offenbar um den Abtransport zu beschleunigen, fuhren die Täter kurzerhand mit dem Sprinter einen Zaun um. Den Tresor öffneten sie mit brachialer Gewalt und legten ihn auf dem Schemelsberg auf Weinsberger Gemarkung ab. Aus ihm entwendeten die Diebe Bargeld, so die Beamten. Den Sprinter stellten sie in der Binswanger Straße in Heilbronn vor dem Gebäude 57 ab, wo er morgens um 6 Uhr auffiel, weil ein Anwohner nicht aus seinem Grundstück fahren konnte.

Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt nach Angaben der Polizei wohl mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Genossenschaftskellerei, am Schemelsberg oder in der Binswanger Straße in Heilbronn verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 07131/104-4444 bei der Kripo Heilbronn.