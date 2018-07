Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das Festival "Haigern Live" ist zehn Jahre alt und aus den Kinderschuhen heraus - auch wenn man hier Kinderschuhe durchaus gerne sieht. Das viertägige Festival ist familienfreundlich konzipiert, und so kommen die Besucher in Scharen, im vergangenen Jahr waren es mehr als 32.000. Und wenn das Wetter hält, könnte man in diesem Jahr sogar die Rekordmarke von 34.000 Besuchern knacken - mit erwarteten, aber wetterabhängigen 40.000.

Was aber lockt diese Massen auf den Berg zwischen Talheim und Flein, der aber zu Heilbronn gehört und eine tolle Aussicht bietet. In den ersten Jahren war es vielleicht noch der Gratis-Eintritt, inzwischen muss man am Freitag- und Samstagabend fünf Euro entrichten - ein eher symbolischer Betrag angesichts dessen, was hier an Aufwand getrieben wird. Ein Beispiel ist die große Festivalbühne, 25 Meter breit, mit zwei LED-Wänden rechts und links.

"Auf so einer Bühne mit dieser technischen Ausstattung spielen sonst nur die großen Stars", sagt André Späth vom fünfköpfigen Organisationsteam. Die Aufgaben reichen noch weit über Security und Logistik, Lärmschutz, Gastronomie, dem Aufstellen des fast einen Kilometer langen Schutzzaunes, dem Shuttle-Service und ÖPNV bis zum stolperfreien Verlegen von Kabeln hinaus - nur beim Zeckenschutz muss jeder auf sich selber achten.

Eigentlich sind es nur noch die Bands und die 250 Ehrenamtlichen, die den Grundgedanken des Festivals weiterhin tragen, so professionalisiert ist das Engagement für die gute Sache inzwischen. Das Organisationsteam gibt 14 Tage Jahresurlaub dran, Nutznießer sind die Kinderfreizeiten auf dem Haigern, beziehungsweise die Kinder, die sonst hier nicht urlauben könnten, und die Ausstattung, die dadurch noch mehr Spaß macht. In diesem Jahr soll ein alter Wohn- und Schäferwagen für die Kinder hergerichtet werden, für 50.000 Euro.

Die 15 Bands und ein Chor (Mundartmonika), insgesamt etwa 100 Musiker, spielen wie stets ohne Gage, im Topf für deren Unkosten sind 2000 Euro, und das bei einem Etat von 250.000 Euro. Einnahmen kommen auch aus dem Verkauf von Essen und Trinken, für Letzteres wurden 25.000 Liter Getränke geordert. Im vergangenen Jahr bleiben 40.000 Euro (vor Steuern) für den guten Zweck übrig.

Unbezahlbar scheint der Spaß zu sein, der vom 20. bis 23. Juli die Besucher erwartet. In diesem Jahr treten auch Bands auf, die zu den Wegbegleitern zählen, wie "Friends Live!", "Mr. Hot and the Funky Peperonies" und "Crazy Zoo", die am Freitagabend um 22.30 Uhr ein zwölfminütiges Feuerwerk begleiten - mit Raketen, die bis zu 140 Meter in den Himmel fliegen. Mit dabei ist auch "Gonzo". Die Band, tief getroffen vom plötzlichen Tod ihres Frontmannes, stellt sich der Herausforderung des Weitermachens. Für Jazz und Soul stehen unter anderem die "Cave Jubilee Band", Schlagerfreunde können sich auf Madeline Willers freuen.

Der Spiel- und Unterhaltungsbereich für Kinder wird erweitert, und am Samstagabend und Sonntagnachmittag ist "Dundu" unterwegs. Die von vier Puppenspielern bewegte Lichtgestalt ist mehr als vier Meter hoch. Die Bundesgartenschau lädt in den Zwergenwald und will natürlich auch Dauerkarten verkaufen, der Deutsche Alpenverein (DAV) betreut einen Kletterturm, zu den gängigen Kindervergnügen gehört auch die Rettungshundestaffel. Und Raum zum Chillen oder um den Picknickkorb auszupacken, gibt es auch. Taschen und Rucksäcke werden kontrolliert, dürfen aber mitgenommen werden. Je kleiner sie sind, desto besser, weil es dann umso schneller geht.

Wer das Stehen in Warteschlagen umgehen will, kann vorab schon ab 3,20 Euro eine Karte kaufen, mit Einlassgarantie. Denn bei 12.000 Besuchern ist Schluss, sagt Späth. Zwar könnte man noch mehr einlassen, aber das Festival solle nicht im Gedränge untergehen. Es hat 2009 mit 2000 Besuchern begonnen, inzwischen sind es rund 180.000 geworden. Dafür muss man wohl ziemlich viel richtig machen - auch darin, dass man mit der Kreissparkasse Heilbronn einen finanzstarken Unterstützer hat, für den das Festival als Marketingmaßnahme mindestens genauso lohnend ist.

Info: Haigern Live vom 20. bis 23. Juli; Infos zum Programm, zum Vorverkauf und zur Anfahrt unter www.Haigernlive.de