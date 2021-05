Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Als die Stadt und der Gemeinderat die Buga 2019 beschlossen haben und mit der "Stadtausstellung Neckarbogen" Blumen und Architektur zusammenzubringen, geschah das mit großen Ambitionen und ohne Angst vor großen Investitionen. Weder die Stadt selbst, noch andere Investoren, schreckten davor zurück. Dass sich das gelohnt hat, zeigt sich auch dadurch, dass der "Neckarbogen" als das "Muster-Städtle in der Stadt" inzwischen geradezu mit Preisen überhäuft wurde. Nun kam ein Weiterer hinzu.

Hintergrund Unter anderem haben der Neckarbogen oder einzelne Gebäude folgende Preise erhalten: Staatspreis Baukultur 2020 in der Sparte Städtebau und Freiraum; Polis Award 2017, Gewinner "Urbanes Flächenrecycling"; Deutscher Nachhaltigkeitspreis Architektur sowie Diamant-Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen für Holzhochhaus "Skaio"; Deutscher Brückenbaupreis 2018 für Bleichinselbrücke. Außerdem wurden mehrere Gebäude für beispielhaftes Bauen der Architektenkammer Baden-Württemberg ausgezeichnet. (bfk)

Im Rahmen der Verleihung des Deutschen Städtebaupreises 2020 erhielt Heilbronn eine Auszeichnung. Oberbürgermeister Harry Mergel und Baudezernent Wilfried Hajek waren der Preisverleihung in der Berliner Akademie der Künste Corona-bedingt nur zugeschaltet. Den Stolz auf die Auszeichnung minderte das nicht. "Allein die Nominierung ist schon ein Ritterschlag für unsere Stadt und alle an der Entwicklung des Quartiers Beteiligten" sagte der OB dazu.

Der alle zwei Jahre verliehene "Deutsche Städtebaupreis" gilt als die hochrangigste Architektur-Auszeichnung im Bereich Städtebau in Deutschland. Er wird von der Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) ausgelobt. Ziel der Auszeichnung ist die Förderung einer zukunftsweisenden Planungs- und Stadtbaukultur. Der "Hauptpreis" ging diesmal nach Berlin. Unter den danach kommenden fünf Auszeichnungen war auch Heilbronn unter der Überschrift "Stadtquartier Neckarbogen – Erster Baustein einer neuen Stadtlandschaft" vertreten. Nominiert waren mit Heilbronn unter anderem Projekte in Berlin, München, Frankfurt, Bremen und Regensburg, dabei konnte sich die Stadt unter 139 Projekten durchsetzen, die alle von einer Jury begutachtet wurden. Die 36 der engeren Wahl wurden auch von je einem Jurymitglied besucht. In diesem Jahr soll die Qualität besonders hoch gewesen sein.

"Die Auszeichnung bestätigt uns erneut, dass uns mit dem Neckarbogen sowohl konzeptionell als auch in der Umsetzung die Entwicklung eines wegweisenden Quartiers gelungen ist. Das ist uns auch Ansporn, den eingeschlagenen Weg bei den folgenden Bauabschnitten konsequent fortzusetzen", erklärt Mergel und Bürgermeister Hajek fügt gänzlich unbescheiden hinzu: "Wir setzen mit dem Quartier bundesweit Maßstäbe." Die Laudatio aber bestätigt ihn: "Der Neckarbogen ist ein durch und durch vorbildliches Stadtquartier mit Gebäuden, deren hohe Gestaltqualität durch Auswahlverfahren von Bietergemeinschaften aus Architekturbüros und Investoren erreicht werden konnte." Gelobt wird neben der "Mischung der Funktionen" auch die "Forderung nach Innovation in den Themen der sozialen Quartierentwicklung", Nachhaltigkeit und Ökologie hätten zu interessanten, beispielhaften und architektonisch gelungenen Bausteinen geführt, die den öffentlichen Raum überaus lebenswert erscheinen lassen.

Indessen geht das Hoffen in Heilbronn auf noch mehr Auszeichnungen des Quartiers weiter. Die Preisverleihung für den ebenfalls sehr renommierten Hugo-Häring-Preis, der alle drei Jahre vergeben wird, wurde gerade erst zeitlich aufgeschoben.