Heilbronn. (rnz) Seit März 2017 wurde der Hauptbahnhof Heilbronn im Rahmen des Bahnhofsmodernisierungsprogramms Baden-Württemberg umgestaltet und barrierefrei ausgebaut. Am Mittwoch erfolgte die feierliche Einweihung, begleitet von viele geladene Gäste sowie Reisende, Pendler und Besuchern Heilbronns.

Mit finanzieller Beteiligung von Stadt und Land wurden alle vier Bahnsteige neu errichtet und mit einem tastbaren Blindenleitsystem ausgestattet. Daneben sind bei den Bahnsteigen Beleuchtung, Überdachungen und Ausstattung wie Wetterschutzanlagen, Bahnsteigmobiliar und Beschilderung erneuert beziehungsweise angepasst worden. Zusätzlich rundet die Modernisierung der Fußgängerunterführung die Maßnahme in Heilbronn ab.

Die Kosten von 8,1 Millionen Euro werden geschulter von Deutscher Bahn (5,4 Millionen Euro), der Stadt Heilbronn (zwei Millionen) und dem Land (700.000 Millionen Euro). "Gemeinsam ist es uns damit gelungen, in der Region die Attraktivität der Schiene weiter zu steigern", betonte Verkehrsminister Winfried Hermann, und der DB-Konzernbevollmächtigte für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, betonte dass mit Heilbronn nun 540 der insgesamt 684 Bahnhöfen in Baden-Württemberg barrierefrei erschlossen sind.

"Mit der Modernisierung eines gut frequentierten Bahnhofs wie dem Heilbronner Hauptbahnhof mit seinen rund 12.000 Reisenden am Tag haben wir mit finanzieller Unterstützung von Stadt und Land einen großen Schritt in die richtige Richtung begangen, um die Station fit für die Zukunft zu machen", sagte Michael Groh, Leiter Regionalbereich Südwest, DB Station&Service AG.

Oberbürgermeister Harry Mergel führt dazu aus: "Wir freuen uns, dass der Bahnhof rechtzeitig fertig geworden ist - schließlich beginnt in wenigen Tagen in Heilbronn die Bundesgartenschau mit über zwei Millionen Besuchern, von denen ein beträchtlicher Teil mit Zügen anreisen wird. Wir freuen uns natürlich auch, dass die Mitreisenden in den neuen ICEs und ICs gleich standesgemäß in Heilbronn begrüßt werden. Unser Zuschuss hat sich gelohnt!"

"Hier wurde etwas geschaffen, das dieser Stadt gut zu Gesicht steht", lobte Thomas Strobl, stellvertretender Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. "Schön, dass es für Menschen mit einem Handicap künftig besser und einfacher wird - das war mir ein ganz persönliches Anliegen."

OB Mergel hatte außerdem einen weiteren zur Freude, den gleich neben dem Bahnhof ist auch der neue Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) rechtzeitig vor Beginn der Buga fertig geworden. Diese Investitionen waren mit 890.000 Euro veranschlagt. Auf dem ehemaligen Parkplatz ist nun ein Bussteig mit sechs Haltepositionen für Fernbusse entstanden. Der regionale Busverkehr wird auf der Bahnhofstraße an drei Haltepositionen abgefertigt. Dazu müssen noch die Haltestellen eingerichtet werden. Wenden können die Busse in einer neuen Wendeschleife am Ende der Bahnhofstraße.

Der Busbahnhof musste verlagert werden, da die Albtalverkehrsgesellschaft die bisherige Fläche künftig für eine Abstellanlage für Stadtbahnen nutzen will. Bei einer Standortprüfung gab insbesondere der Hauptbahnhof mit seinen Umsteigemöglichkeiten auf andere öffentliche Verkehrsmittel den Ausschlag, in der Nähe des bisherigen Standorts zu verbleiben. Allerdings ist auch dieser Standort nur als Provisorium gedacht, bis sich eine bessere Lösung anbietet. Mit den Arbeiten am ZOB war im November begonnen worden.