Für eine Neuauflage des Fan-Dorfs in Heilbronn zur Fußball-WM fehlt die finanzielle Grundlage". Archivfoto: HMG

Heilbronn. (bfk) Im langen Hin und Her um das Fan-Dorf zur Fußball-WM ist jetzt wohl das letzte Wort gesprochen - und das heißt: Nein. Noch im Dezember lauteten die Schlagzeilen anders, war von einer "zuverlässigen Quelle" die Rede, die eine Neuauflage ankündigte. Doch nun kam vom Veranstalter eine Absage, wird es "trotz intensivster Bemühungen und vieler Sponsorengespräche" das bei früheren Meisterschaften auch gut angenommene Fan-Dorf auf der Heilbronner Theresienwiese nicht geben.

"Es fehlt schlichtweg die finanzielle Grundlage", sagt dazu Marius Ebel von der Veranstaltungsagentur "Arena Recklinghausen GmbH"; und: "Leider müssen wir daher für das Jahr 2018 die Konsequenzen ziehen und die Veranstaltung absagen." In der Vergangenheit hatte die Heilbronn-Marketing-GmbH (HMG), Triacs und Hamann and Friends für einige erfolgreiche Fußball-Feste in Heilbronn verantwortlich gezeichnet.

Die HMG und Triacs hatten sich aus der Veranstaltung komplett zurückgezogen, die Angst vor einem unberechenbaren Defizit war einer der Gründe, warum sich die HMG und der Mitveranstalter, die Agentur Hamann and Friends, zurückzogen, wobei letztere als "Beratungsagentur" noch mit an Bord gewesen wäre.

Auch von der Stadtspitze kamen Signale, das Fan-Dorf unterstützen zu wollen, dies allerdings nur immateriell. Ebel sagt nun: "Wir danken der HMG als Verpächter der Theresienwiese und allen städtischen Ämtern für ihren bisherigen Einsatz. Wir waren uns sicher, dass wir gemeinsam eine schöne Veranstaltung durchgeführt hätten. Aufgrund des bisherigen Sponsoringaufkommens wäre es aber unverantwortlich, alle Partner noch weiter hinzuhalten". Man sei nach wie vor vom Veranstaltungsort überzeugt und werde versuchen "unsere Ideen 2020 umzusetzen."

Im Ranking nach Besucherzahlen hatte das Heilbronner Fan-Dorf auch deutschlandweit immer einen Spitzenplatz eingenommen. In Baden-Württemberg war es zuletzt das größte: Zur Europameisterschaft 2016 kamen 50.000 Besucher, bei der letzten WM zählte man sogar 70.000 auf der Theresienwiese.