"Kein Knast vorm Dorf!": Gegen den Gefängnisneubau regte sich in Rottweil massiver Widerstand. Foto: Patrick Seeger

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Das geplante Gefängnis in Rottweil wird wesentlich teurer als bisher bekannt. Aktuell läuft ein Wettbewerbsverfahren für den Neubau mit 500 Plätzen, bei dem die Kostenobergrenze mit 118 Millionen angegeben ist. Inzwischen geht die Landesregierung aber von Gesamtkosten von bis zu 200 Millionen Euro aus. Entsprechende Informationen dieser Zeitung bestätigte das Finanzministerium.

"Die Kosten werden insbesondere wegen der besonderen Anforderungen des ausgewählten Standorts und anderen projektspezifischen Besonderheiten auf voraussichtlich rund 180 bis 200 Millionen Euro steigen", teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit. Wirklich sicher könnten die Zahlen aber erst geliefert werden, wenn die Planungen konkretisiert werden. Probleme bereitet offenbar der gewählte Standort. Dieser sei "aufgrund seiner Hanglage, dem Baugrund und geringer Erschließung eine besondere Herausforderung".

Die CDU sieht die Schuld für die Entwicklung beim grünen Koalitionspartner. "Für die Kostenexplosion ist der Ministerpräsident verantwortlich: Winfried Kretschmann hat im Wahlkampf 2011 einen neuen Suchlauf versprochen, obwohl es einen guten Standort mit einer Kostenschätzung von 80 Millionen Euro gab. Nun kriegen wir die Rechnung präsentiert", sagte der Strafvollzugsbeauftragter der CDU-Fraktion, Karl Zimmermann. "Wir brauchen ein zweckmäßiges Gefängnis", sagte Justizminister Guido Wolf (CDU). "Was durch das gewählte Verfahren an Zusatzkosten entsteht, liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich." Das Staatsministerium äußerte sich auf Nachfrage nicht.