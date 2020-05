Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart, und Sören S. Sgries

Stuttgart. Der Druck war riesig geworden. Wann gehen Kitas, Kindergärten und Grundschulen aus dem Not- wieder in einen Regelbetrieb über, wollten viele gestresste Eltern wissen. Winfried Kretschmann gab drauf zuletzt immer die gleiche Antwort: Man warte auf die Wissenschaft. Nachdem die Landesregierung Mitte März Schulen und Kinderbetreuungs-Stätten wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen hatte, hatte der grüne Ministerpräsident wenig später Forscher um Hilfe ersucht. Eine Studie an allen Uniklinika des Landes, finanziert von der Landesregierung, sollte die heikle Frage klären: Welche Rolle spielen Kinder bei der Verbreitung des Corona-Virus? Davon wollte man die Öffnung abhängig machen.

Am 6. Mai etwa sagte Kretschmann: "Über eine weitergehende Öffnung bei der Kinderbetreuung werden wir entscheiden, sobald Mitte Mai die Ergebnisse unserer Studie vorliegen." Mitte Mai verging, ohne Ergebnisse. Noch letzten Donnerstag erklärte eine Sprecherin der Uniklinik Heidelberg: "Uns liegen noch keine Infos vor, wann belastbare Ergebnisse kommuniziert werden können."

Doch die Politik drängte. Nicht nur viele Eltern forderten lautstark Wiedereröffnung der Kitas, auch der Koalitionspartner machte Druck. "An uns liegt es nicht", hörte man zuletzt öfter aus dem Umfeld von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Also fragte Kretschmann in Heidelberg nach, ob man nicht schon mal etwas sagen könne.

"Aufgrund der hohen Dringlichkeit und der ganz besonderen Belastung von Eltern und Kindern hat Ministerpräsident Kretschmann die federführende Universitätsklinik Heidelberg gebeten, ihm – wenn möglich und wissenschaftlich vertretbar – bereits erste belastbare Zwischenergebnisse mitzuteilen", berichtet am gestrigen Dienstag eine Sprecherin der Klinik. Dieser Bitte sei am Montag entsprochen worden, "mit Betonung darauf, dass die finalen Auswertungen noch ausstehen", wie sie klarstellte.

Montagabend informierte Kretschmann Eisenmann, die auch Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Landtagswahl 2021 und also Kretschmanns Konkurrentin ist, und am Dienstagvormittag verschickte die Nachrichtenagentur dpa folgende Eilmeldung: "Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will die Kitas in Baden-Württemberg spätestens Ende Juni wieder vollständig öffnen."

Knapp zwei Stunden später, nach der Kabinettssitzung, ging Kretschmann vor die Presse. Die Studie befinde sich noch in der Auswertung, sagte er. "Aber die Studienleiter haben mir gestern vorab schon ein paar vorläufige Erkenntnisse geschickt, über die ich berichten möchte."

Insgesamt seien etwa 5000 Menschen, die keine Symptome hatten, getestet worden. 2500 Kinder zwischen 1 und 10 Jahren, dazu jeweils ein Elternteil. Alle wurden auf das Virus sowie auf Antikörper getestet. Fast kein Proband habe eine akute Infektion gehabt. Die Zahl der Teilnehmer, die Antikörper hatten, also die Infektion wohl schon überwunden hatten, war ebenfalls gering. Sie liege "im Bereich zwischen 1 und 2 Prozent", sagte Kretschmann.

Entscheidend sei aber: "Nicht nur liegen bei Kindern im Vorschul- und Grundschulalter aktuell kaum unerkannte Infektionen vor. Sondern sie haben auch im Verlauf der Epidemie seltener als Erwachsene die Infektion durchgemacht. Kinder werden also anscheinend nicht nur seltener krank, sondern sie sind auch seltener infiziert als Erwachsene."

Das sei "ein klarer Trend", sagte er. "Wir können damit ausschließen, dass Kinder besondere Treiber des aktuellen Infektionsgeschehens darstellen", befand er. Anders als bei anderen Krankheiten müssten Kitas also bei Corona nicht als "Virenschleudern" gelten. "Die Erkenntnisse stehen jedenfalls der weiteren Öffnung nicht entgegen", sagte er über die Einrichtungen für Kinder.

Eisenmann hatte da schon angekündigt, nun "zügig gemeinsam mit den Kommunen und den Trägerverbänden einen Rechtsrahmen zu erarbeiten, um spätestens bis Ende Juni die Kitas wieder vollständig öffnen zu können. Zudem entwickeln wir ein Konzept für die weitere Öffnung der Grundschulen."

Das wird auch von den Zuständigen vor Ort dringend angemahnt. "Die Nachricht hat uns überrascht", sagte Städtetags-Geschäftsführerin Gudrun Heute-Bluhm zur Öffnungsankündigung. Sie mahnte jetzt "einen verlässlichen, rechtlichen Rahmen des Landes" an. "Wir bauen darauf, dass dieser vom Kultusministerium kurzfristig vorgeschlagen und mit uns abgestimmt wird", so Heute-Bluhm. Mit Sorge sieht der Städtetag die Raum- sowie die Personalsituation vor Ort. Das seien die "limitierenden Faktoren".

Verdi-Landeschef Martin Gross warnte davor, den Gesundheitsschutz durch "zu großen Termindruck" zu vernachlässigen. Vor Ort müssten tragfähige Konzepte erstellt werden – abhängig von Räumlichkeiten und der Zahl der Einsatzfähigen Beschäftigten. "Wo das geklärt ist, können Kitas wieder mehr Kinder aufnehmen", so Gross. "Wo nicht, darf es aber kein zu frühes Zwangsdatum geben. Und eins ist klar: ohne zusätzliches Personal wird es schwer gelingen."

Der Ministerpräsident äußerte sich noch nicht konkret zu Vorgaben. Begrenzender Faktor sei das Personal, sagte er. Wie man zu einem Regelbetrieb kommen könne, "das werden keine einfachen Debatten". Und sicherlich werde das Öffnungskonzept gekoppelt werden mit einer "Teststrategie".

Update: Dienstag, 26. Mai 2020, 19.33 Uhr

Stuttgart. (dpa-lsw) Kinder spielen nach einer Studie der baden-württembergischen Universitätskliniken nur eine untergeordnete Rolle bei der Übertragung des Coronavirus. Sie würden anscheinend nicht nur seltener krank, sondern seien wohl auch seltener infiziert als Erwachsene, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag zu ersten Ergebnissen aus der Studie. Es könne ausgeschlossen werden, dass Kinder besondere Treiber des aktuellen Infektionsgeschehens seien.

Die Studie werde zwar noch ausgewertet. Auf ihrer Grundlage habe die Landesregierung aber beschlossen, ein Konzept für die weitere Öffnung der Grundschulen zu entwickeln und Kitas bis Ende Juni vollständig zu öffnen, sagte Kretschmann. Die bisherigen Ergebnisse der Studie ständen einer weiteren Öffnung nicht entgegen. "Sondern wenn wir eine weitere Öffnung machen, liegt das im Trend."

Laut Landesregierung wurden etwa 5000 Menschen, die keine Symptome hatten, auf das Virus und auf Antikörper getestet, darunter 2500 Kinder unter zehn Jahren und jeweils ein Elternteil. Unter anderem fiel auf, dass das Ausbreitungsrisiko bei Kindern in Notbetreuung nicht erhöht zu sein schien im Vergleich zu den Jungen und Mädchen, die zu Hause betreut wurden. Außerdem hätten nur bis zu zwei Prozent der einst Erkrankten Antikörper gebildet. "Das sind viel geringere Zahlen als beispielsweise in der Heinsberg-Studie", sagte Kretschmann.

Ein Forscher-Team hatte in Gangelt im Kreis Heinsberg an der niederländischen Grenze 919 Einwohner in 405 Haushalten befragt und Corona-Tests vorgenommen. In dem Ort hatten sich nach einer Karnevalssitzung Mitte Februar viele Bürger mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Gemeinde gilt daher als Epizentrum des Virus.

Die Federführung für die Kinderstudie in Baden-Württemberg lag beim Zentrum für Infektionskrankheiten und beim Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg. Beteiligt waren außerdem die Unikliniken in Freiburg, Tübingen und Ulm.

Erste Analysen hatten vor Beginn der Studie bereits auf eine vergleichsweise geringe Beteiligung von Kindern am Infektionsgeschehen hingewiesen. Unter den erfassten Covid-19-Fällen hätten Kinder nur einen sehr kleinen Anteil, heißt es unter anderem von der EU-Gesundheitsbehörde ECDC.